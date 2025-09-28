Milan-Napoli, McTominay a terra in area: la decisione di Chiffi e Var scatena la bufera tra i tifosi azzurri, cos’successo

Al 37’, sul 2-0 per i rossoneri, il centrocampista viene toccato in area da Tomori: l’arbitro è vicino ma lascia giocare e non si corregge dopo il consulto con gli assistenti di Lissone

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sotto 2-0 a San Siro contro il Milan, il Napoli ha reclamato un rigore per un contatto in area rossonera tra McTominay e Tomori giudicato regolare da Chiffi: il Var si è limitato a convalidare la scelta dell’arbitro, scatenando le proteste dei tifosi azzurri.

Milan-Napoli, rigore negato a McTominay

Serata difficile per il Napoli a San Siro contro il Milan, anche per le decisioni dell’arbitro Chiffi e del Var che hanno scatenato le proteste della squadra di Conte e dei tifosi azzurri sui social. L’episodio chiave arriva al 37’, quando McTominay finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Tomori. Il direttore di gara, dopo un rapido consulto con gli assistenti della review, ha lasciato giocare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Presunto rigore su McTominay: cos’è successo

L’episodio arriva dopo il 2-0, al culmine di un’azione del Napoli avviata da Politano sulla fascia destra. L’esterno azzurro lascia sul posto Estupiñan e crossa di destro all’incirca all’altezza del dischetto del rigore: sul pallone si avventa McTominay per colpire il semirovesciata, ma prima di trovare il pallone lo scozzese viene colpito da Tomori. L’impatto c’è, il difensore rossonero non arriva sul pallone e colpisce McT all’altezza della coscia. Chiffi si consulta col Var, ma non opta per le review a bordo campo, facendo poi proseguire il gioco.

La spiegazione di Marelli

“Tomori rischia molto perchè il contatto arriva all’altezza della coscia, lui non tocca il pallone mentre McTominay sì” – la spiegazione dell’esperto arbitrale Luca Marelli a Dazn. Poi la critica all’addetto al Var Marini. “Se Chiffi avesse fischiato fallo in campo il rigore non sarebbe stato valutato dal Var, perché si trattava di una valutazione sull’intensità. Pertanto mi aspettavo che il Var non intervenisse perché si trattava di un’interpretazione sull’intensità”.

Le proteste dei tifosi del Napoli

Dopo la scelta di Chiffi si sono scatenate sui social le proteste dei tifosi del Napoli, che poco prima, al 26’, avevano protestato per un altro contatto su Anguissa in area del Milan. “Il rigore non dato su McTominay è semplicemente vergognoso”, commenta Vincenzo su X. “Quello di Mctominay era rigore tutta la vita”, aggiunge Barone. “Dove sono i ‘scandaloso non dare rigore al Pisa’ di lunedì? C’erano minimo due rigori non dati al Napoli. Uno soprattutto su McTominay”, scrive Luca citando le polemiche della gara precedente. “Quanti errori oggi. Rode non aver avuto il rigore sacrosanto su McTominay che, quanto meno, avrebbe potuto riaprire la partita”, commenta Ludovica.