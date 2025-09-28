Milan-Napoli, pagelle: Pulisic incontenibile, Modric vince il duello con De Bruyne, flop Marianucci e Juan Jesus

Lo statunitense è il trascinatore dei rossoneri con un gol e un assist, il fuoriclasse croato dirige il gioco e si sacrifica. Conte paga l’inedito duo difensivo

Il Milan sorprende il Napoli – troppo fragile anche a causa delle assenze in difesa – e si porta sul 2-0 trascinato da un Pulisic incontenibile. Nella ripresa l’espulsione di Estupiñan e il rigore causato dall’ecuadoriano e trasformato da De Bruyne riaprono la gara, ma nel finale la difesa di Allegri tiene e il Milan raggiunge gli azzurri e la Roma in testa alla classifica. Modric vince il duello a distanza con KDB, il Pavlovic “allegriano” è un pilastro.

La chiave della partita

Nonostante una difesa inedita per l’assenza di Rrahmani e Buongiorno, Conte non rinuncia ad aggredire il Milan e paga dazio subito alla rapidita di Pulisic, che brucia Marianucci – al debutto insieme a Gutierrez – e mette la gara sui binari favorevoli ad Allegri. Dopo l’1-0 di Saelemaekers su assist dell’americano il Napoli cresce e mette pressione ai rossoneri, ma non sfonda e su una dormita della difesa subisce il 2-0 di Pulisic. Prima dell’intervallo gli azzurri reclamano un rigore su McTominay, poi ne ottengono uno in avvio di ripresa per fallo di Estupiñan su Di Lorenzo: dopo la Var review a bordo campo, l’ecuadoriano viene anche espulso. De Bruyne realizza dagli 11 metri e trasforma il resto della gara in un assedio azzurro: Conte le tenta tutte – scontentando anche KDB – ma il forte rossonero tiene.

Le pagelle del Milan

Maignan 7 – Presente all’11’ col doppio intervento su Gutierrez e McTominay, si ripete sullo scozzese nella ripresa ma non riesce ad opporsi al rigore di KDB. Nel finale dà sicurezza sui tiri dall distanza degli azzurri.

Presente all’11’ col doppio intervento su Gutierrez e McTominay, si ripete sullo scozzese nella ripresa ma non riesce ad opporsi al rigore di KDB. Nel finale dà sicurezza sui tiri dall distanza degli azzurri. Tomori 5,5 – Graziato da Chiffi nel primo tempo, non aiuta Saelemaekers sugli inserimenti di McTominay dalla sinistra. Esce per un problema muscolare (dal 35’ s.t. De Winter sv ).

Graziato da Chiffi nel primo tempo, non aiuta Saelemaekers sugli inserimenti di McTominay dalla sinistra. Esce per un problema muscolare (dal 35’ s.t. ). Gabbia 6,5 – Autorevole al centro dell’area di rigore contro un cliente non facile come Hojlund.

Autorevole al centro dell’area di rigore contro un cliente non facile come Hojlund. Pavlovic 7 – Altra gara per conquistare San Siro: tanta solidità e il bonus dell’avventura nella metà campo azzurra da cui scaturisce il 2-0.

Altra gara per conquistare San Siro: tanta solidità e il bonus dell’avventura nella metà campo azzurra da cui scaturisce il 2-0. Saelemaekers 6,5 – Subito il tap-in che apre l’incontro, poi tiene basso Gutierrez con le sue sgroppate (dal 23’ s.t. Athekame 6 – Entra per blindare la fascia).

Subito il tap-in che apre l’incontro, poi tiene basso Gutierrez con le sue sgroppate (dal 23’ s.t. – Entra per blindare la fascia). Fofana 6,5 – Dinamismo e intensità, poi anche la rifinitura da 10 per Pulisic (dal 35’ s.t. Loftus-Cheek sv ).

Dinamismo e intensità, poi anche la rifinitura da 10 per Pulisic (dal 35’ s.t. ). Modric 7,5 – Il grande direttore d’orchestra lascia la scena agli altri, limitandosi a guidare la pressione con l’intensità di un 18enne. In 10 diventa fondamentale con le sue letture, con e senza palla. Alla fine il duello con KDB è stra-vinto.

Il grande direttore d’orchestra lascia la scena agli altri, limitandosi a guidare la pressione con l’intensità di un 18enne. In 10 diventa fondamentale con le sue letture, con e senza palla. Alla fine il duello con KDB è stra-vinto. Rabiot 6 – Tanta corsa per coprire gli spazi in mezzo al campo, ma il Napoli non gli concede le sue proverbiali sgroppate palla al piede.

Tanta corsa per coprire gli spazi in mezzo al campo, ma il Napoli non gli concede le sue proverbiali sgroppate palla al piede. Estupiñan 5 – Saltato a ripetizione da Politano, in ritardo su Di Lorenzo causa rigore e viene espulso.

Saltato a ripetizione da Politano, in ritardo su Di Lorenzo causa rigore e viene espulso. Gimenez 6 – Positivo in avvio quando la squadra gli sta più vicina, poi lentamente sparisce quando il Napoli alza il baricentro (dal 24’ s.t. Leao 5,5 – Tanta voglia di fare ma la condizione migliore è lontana).

Positivo in avvio quando la squadra gli sta più vicina, poi lentamente sparisce quando il Napoli alza il baricentro (dal 24’ s.t. – Tanta voglia di fare ma la condizione migliore è lontana). Pulisic 8 – Accelerazione, anticipo del difensore, perfetto assist per Saelemaekers: lo statunitense infiamma così San Siro e poi lo fa quasi crollare con la stoccata del 2-0. Imprescindibile, Allegri lo risparmia dalle rincorse in inferiorità numerica (dal 14’ s.t. Bartesaghi 6 – Ordinato, entra per difendere il fortino col Milan in 10).

Le pagelle del Napoli

Meret 6 – Messo fuori causa dalle due giocate di Pulisic.

Messo fuori causa dalle due giocate di Pulisic. Di Lorenzo 6 – Meglio di quanto visto con City e Pisa, ma non è ancora il vero capitano: ha il merito di conquistare il rigore e l’espulsione di Estupiñan.

Meglio di quanto visto con City e Pisa, ma non è ancora il vero capitano: ha il merito di conquistare il rigore e l’espulsione di Estupiñan. Marianucci 5 – La temperatura del Meazza, il peso della prima con la maglia del Napoli e, soprattutto, la velocità di Pulisic: troppo per il 21enne alla prima stagionale e in maglia azzurra.

La temperatura del Meazza, il peso della prima con la maglia del Napoli e, soprattutto, la velocità di Pulisic: troppo per il 21enne alla prima stagionale e in maglia azzurra. Juan Jesus 5 – Inspiegabile la posizione schiacciata che lascia Fofana libero di rifinire per Pulisic, trema sulle ripartenze rossonere.

Inspiegabile la posizione schiacciata che lascia Fofana libero di rifinire per Pulisic, trema sulle ripartenze rossonere. Gutierrez 6 – Ha debuttato a 20 anni con la maglia del Real Madrid, non può soffrire l’esordio al Meazza con gli azzurri: si propone con personalità, gli manca l’intesa con i compagni. Delizioso nel finale un intervento su Leao.

Ha debuttato a 20 anni con la maglia del Real Madrid, non può soffrire l’esordio al Meazza con gli azzurri: si propone con personalità, gli manca l’intesa con i compagni. Delizioso nel finale un intervento su Leao. Lobotka 6,5 – In mezzo al campo sembra quello con le idee più chiare, è lui che guida la crescita del Napoli dopo lo choc iniziale (dal 48’ s.t. Gilmour sv ).

In mezzo al campo sembra quello con le idee più chiare, è lui che guida la crescita del Napoli dopo lo choc iniziale (dal 48’ s.t. ). Politano 6,5 – La macchina da cross di Conte non si risparmia (dal 33’ s.t. Lang sv ).

La macchina da cross di Conte non si risparmia (dal 33’ s.t. ). Anguissa 5 – Periodicamente il camerunese si prende una giornata di riposo, in cui abbandonarsi alla pigrizia: quella di stasera porta dritto al 2-0 del Milan.

Periodicamente il camerunese si prende una giornata di riposo, in cui abbandonarsi alla pigrizia: quella di stasera porta dritto al 2-0 del Milan. McTominay 6 – Non è ancora quello dello scorso campionato, ma è dai suoi inserimenti che vengono i pericoli maggiori per il Milan (dal 28’ s.t. Neres 6 – Il più vivo dei giocatori entrati dalla panchina, il palo gli nega il 2-2 con un tiro clamoroso).

Non è ancora quello dello scorso campionato, ma è dai suoi inserimenti che vengono i pericoli maggiori per il Milan (dal 28’ s.t. Il più vivo dei giocatori entrati dalla panchina, il palo gli nega il 2-2 con un tiro clamoroso). De Bruyne 5,5 – Si limita a una regia ordinata, non trova il guizzo che ci si aspetta dalla sua classe. Mezzo voto in più per il rigore trasformato (dal 28’ s.t. Elmas sv ) .

Si limita a una regia ordinata, non trova il guizzo che ci si aspetta dalla sua classe. Mezzo voto in più per il rigore trasformato (dal 28’ s.t. ) . Hojlund 5 – Non trova spazi per sfruttare la sua accelerazione (dal 28’ s.t. Lucca sv).

Il tabellino di Milan-Napoli 2-1

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 35’ s.t. De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 23’ s.t. Athekame), Fofana (dal 35’ s.t. Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñan; Gimenez (dal 24’ s.t. Leao), Pulisic (dal 14’ s.t. Bartesaghi). All. Allegri

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka (dal 48’ s.t. Gilmour); Politano (dal 33’ s.t. Lang), Anguissa, McTominay (dal 28’ s.t. Neres), De Bruyne (dal 28’ s.t. Elmas); Hojlund (dal 28’ s.t. Lucca). All. Conte

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: 3’ s.t. Sealemaekers (M), 31’ p.t. Pulisic (M) al 15’ s.t. De Bruyne (N, rig.)

Note: espulso Estupiñan (M) al 12’ s.t. per interruzione chiara occasione da gol. Ammonito Rabiot (M)