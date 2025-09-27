Milan-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Milan–Napoli accende la 5a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Meazza di Milano domenica 28 settembre 2025 alle ore 20:45. In classifica il Napoli guida al primo posto con 12 punti (4 vittorie; 9 gol fatti, 3 subiti), mentre il Milan è terzo a 9 punti (3 vittorie, 1 sconfitta; 7 gol fatti, 2 subiti). Una sfida d’alta quota che promette intensità e qualità in ogni reparto.
- Probabili formazioni di Milan-Napoli
- Gli indisponibili di Milan-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Milan-Napoli
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Milan e Napoli
- Dove vedere Milan-Napoli in tv o in streaming
Probabili formazioni di Milan-Napoli
Il Milan si orienta verso il 3-5-2: Terracciano tra i pali, linea a tre guidata da Gabbia e braccetti Tomori–Pavlovic. Sulle corsie, a destra Saelemaekers e a sinistra Estupiñán; in mezzo regia di Modric con Fofana e Rabiot a completare. Davanti Gimenez dovrebbe agire più interno di Pulisic.
Nel Napoli, 4-1-4-1 di grande equilibrio: tra i pali Meret; terzini Di Lorenzo e Spinazzola, in mezzo Beukema–Juan Jesus; davanti alla difesa Lobotka. Linea a quattro con Politano, interni Anguissa–De Bruyne e McTominay, riferimento centrale Hojlund.
- Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Gimenez, Pulisic.
- Fonte: V:Sport
- Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
- Fonte: V:Sport
Gli indisponibili di Milan-Napoli
- Milan – Infortunati: Jashari (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato.
- Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio alla coscia), Contini (infortunio alla mano), Mazzocchi (infortunio muscolare), Buongiorno (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Milan in crescita dopo uno scivolone interno, Napoli lanciatissimo con una serie di successi.
|Milan
|ko
|ok
|ok
|ok
|Napoli
|ok
|ok
|ok
|ok
- Milan
Milan-Cremonese 1-2; Lecce-Milan 0-2; Milan-Bologna 1-0; Udinese-Milan 0-3
- Napoli
Sassuolo-Napoli 0-2; Napoli-Cagliari 1-0; Fiorentina-Napoli 1-3; Napoli-Pisa 3-2
L’arbitro di Milan-Napoli
La direzione di gara è affidata a Daniele Chiffi. Squadra arbitrale: assistenti Meli e Alassio; IV ufficiale Marinelli; VAR Marini, AVAR Doveri. In questa stagione Chiffi ha diretto 1 partita in Serie A, con 29 falli fischiati, 3 ammonizioni, nessun rosso e nessun rigore concesso.
- Arbitro: CHIFFI
- Assistenti: MELI – ALASSIO
- IV: MARINELLI
- VAR: MARINI
- AVAR: DOVERI
Statistiche interessanti
Tradizione e storia si intrecciano: il Napoli ha spesso fatto male al Milan nell’ultimo decennio. Al Meazza i rossoneri hanno ritrovato vittorie e clean sheet nelle ultime uscite, mentre i partenopei hanno iniziato il torneo a tavoletta, calibrando possesso e verticalità. Occhio alle stelle: Pulisic incide come pochi in Serie A, Politano contro il Milan ha storicamente il piede caldo. La sfida a distanza tra Allegri e Conte aggiunge un sapore speciale, quasi vintage, tra pragmatismo e intensità: il dettaglio sulle palle inattive e la compattezza difensiva potrebbero indirizzare l’inerzia di un match che promette equilibrio.
- Dal 2011/12 il Milan ha perso il 50% delle sfide di Serie A col Napoli (14 ko in 28 gare), incluse entrambe nella scorsa stagione: solo con la Juventus i rossoneri hanno più sconfitte nel periodo.
- Al Meazza il Milan ha vinto solo 2 delle ultime 12 contro il Napoli, dopo una lunghissima serie positiva in casa: equilibrio recente, con fiammate decise dei partenopei.
- Il Milan arriva da tre successi consecutivi senza subire gol e punta a un quarto clean sheet di fila in Serie A, traguardo che manca dal 2020.
- Quattro zero subiti nelle ultime cinque per il Milan: solidità ritrovata, come nella striscia 2022 quando la serie partì proprio contro il Napoli.
- Il Napoli ha vinto le prime quattro gare: solo tre volte nella sua storia è arrivato a cinque su cinque, ma in nessuna di quelle annate ha poi conquistato lo scudetto.
- Con Conte in panchina, il Napoli ha perso solo 2 delle ultime 21 trasferte di Serie A, con 11 clean sheet: rendimento esterno da big europea.
- Conte è imbattuto in 7 degli ultimi 9 incroci con Allegri e ne ha vinti gli ultimi tre: duello in panchina di altissimo profilo.
- Napoli e Milan sono tra le squadre con più passaggi per sequenza offensiva: 4.74 i partenopei, 4.64 i rossoneri, segno di palleggio fluido e manovra efficace.
- Dal 2023/24 Pulisic ha partecipato a 44 gol in Serie A: numeri da top assoluto tra reti e assist.
- Politano ha segnato più volte al Milan che a chiunque altro in A: sei reti, quattro delle quali proprio al Meazza.
Le statistiche stagionali di Milan e Napoli
Numeri alla mano, il Napoli primeggia per possesso (60.2%) e conversione sotto porta (9 gol, 58% tiri nello specchio), mentre il Milan replica con solidità: 2 reti incassate in 4 gare e 3 clean sheet. I rossoneri tirano di più (48 conclusioni) e hanno distribuzione pulita (88.7% passaggi riusciti); gli azzurri, oltre al palleggio, mostrano incisività negli ultimi 16 metri e buona protezione dell’area (solo 3 gol subiti).
|Milan
|Napoli
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|7
|9
|Gol subiti
|2
|3
|Possesso palla (%)
|54.7
|60.2
|Tiri totali
|48
|43
|Tiri nello specchio
|21
|25
|Clean sheet
|3
|2
|Precisione passaggi (%)
|88.69
|88.54
Dove vedere Milan-Napoli in tv o in streaming
• Partita: Milan–Napoli
• Data: domenica 28 settembre 2025
• Orario: 20:45
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Milano
• Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
Milan–Napoli è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 20:45 del 28-09-2025.
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Milan-Napoli?
-
Milan-Napoli si gioca domenica 28 settembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Milan-Napoli?
-
La partita si disputa a Milano, allo Stadio Giuseppe Meazza.
- Chi trasmette Milan-Napoli in TV o streaming?
-
La gara è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Milan-Napoli?
-
L’arbitro è Daniele Chiffi; assistenti Meli e Alassio, IV Marinelli, VAR Marini, AVAR Doveri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.