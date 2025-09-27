Virgilio Sport
Milan-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Milan-Napoli di Serie A 2025-26, 5a giornata: tutte le informazioni fondamentali

MilanNapoli accende la 5a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Meazza di Milano domenica 28 settembre 2025 alle ore 20:45. In classifica il Napoli guida al primo posto con 12 punti (4 vittorie; 9 gol fatti, 3 subiti), mentre il Milan è terzo a 9 punti (3 vittorie, 1 sconfitta; 7 gol fatti, 2 subiti). Una sfida d’alta quota che promette intensità e qualità in ogni reparto.

Probabili formazioni di Milan-Napoli

Il Milan si orienta verso il 3-5-2: Terracciano tra i pali, linea a tre guidata da Gabbia e braccetti TomoriPavlovic. Sulle corsie, a destra Saelemaekers e a sinistra Estupiñán; in mezzo regia di Modric con Fofana e Rabiot a completare. Davanti Gimenez dovrebbe agire più interno di Pulisic.

Nel Napoli, 4-1-4-1 di grande equilibrio: tra i pali Meret; terzini Di Lorenzo e Spinazzola, in mezzo BeukemaJuan Jesus; davanti alla difesa Lobotka. Linea a quattro con Politano, interni AnguissaDe Bruyne e McTominay, riferimento centrale Hojlund.

  • Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Gimenez, Pulisic.
  • Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
Gli indisponibili di Milan-Napoli

  • Milan – Infortunati: Jashari (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato.
  • Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio alla coscia), Contini (infortunio alla mano), Mazzocchi (infortunio muscolare), Buongiorno (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Milan in crescita dopo uno scivolone interno, Napoli lanciatissimo con una serie di successi.

  • Milan

Milan-Cremonese 1-2; Lecce-Milan 0-2; Milan-Bologna 1-0; Udinese-Milan 0-3

  • Napoli

Sassuolo-Napoli 0-2; Napoli-Cagliari 1-0; Fiorentina-Napoli 1-3; Napoli-Pisa 3-2

L’arbitro di Milan-Napoli

La direzione di gara è affidata a Daniele Chiffi. Squadra arbitrale: assistenti Meli e Alassio; IV ufficiale Marinelli; VAR Marini, AVAR Doveri. In questa stagione Chiffi ha diretto 1 partita in Serie A, con 29 falli fischiati, 3 ammonizioni, nessun rosso e nessun rigore concesso.

  • Arbitro: CHIFFI
  • Assistenti: MELI – ALASSIO
  • IV: MARINELLI
  • VAR: MARINI
  • AVAR: DOVERI

Statistiche interessanti

Tradizione e storia si intrecciano: il Napoli ha spesso fatto male al Milan nell’ultimo decennio. Al Meazza i rossoneri hanno ritrovato vittorie e clean sheet nelle ultime uscite, mentre i partenopei hanno iniziato il torneo a tavoletta, calibrando possesso e verticalità. Occhio alle stelle: Pulisic incide come pochi in Serie A, Politano contro il Milan ha storicamente il piede caldo. La sfida a distanza tra Allegri e Conte aggiunge un sapore speciale, quasi vintage, tra pragmatismo e intensità: il dettaglio sulle palle inattive e la compattezza difensiva potrebbero indirizzare l’inerzia di un match che promette equilibrio.

  • Dal 2011/12 il Milan ha perso il 50% delle sfide di Serie A col Napoli (14 ko in 28 gare), incluse entrambe nella scorsa stagione: solo con la Juventus i rossoneri hanno più sconfitte nel periodo.
  • Al Meazza il Milan ha vinto solo 2 delle ultime 12 contro il Napoli, dopo una lunghissima serie positiva in casa: equilibrio recente, con fiammate decise dei partenopei.
  • Il Milan arriva da tre successi consecutivi senza subire gol e punta a un quarto clean sheet di fila in Serie A, traguardo che manca dal 2020.
  • Quattro zero subiti nelle ultime cinque per il Milan: solidità ritrovata, come nella striscia 2022 quando la serie partì proprio contro il Napoli.
  • Il Napoli ha vinto le prime quattro gare: solo tre volte nella sua storia è arrivato a cinque su cinque, ma in nessuna di quelle annate ha poi conquistato lo scudetto.
  • Con Conte in panchina, il Napoli ha perso solo 2 delle ultime 21 trasferte di Serie A, con 11 clean sheet: rendimento esterno da big europea.
  • Conte è imbattuto in 7 degli ultimi 9 incroci con Allegri e ne ha vinti gli ultimi tre: duello in panchina di altissimo profilo.
  • Napoli e Milan sono tra le squadre con più passaggi per sequenza offensiva: 4.74 i partenopei, 4.64 i rossoneri, segno di palleggio fluido e manovra efficace.
  • Dal 2023/24 Pulisic ha partecipato a 44 gol in Serie A: numeri da top assoluto tra reti e assist.
  • Politano ha segnato più volte al Milan che a chiunque altro in A: sei reti, quattro delle quali proprio al Meazza.

Le statistiche stagionali di Milan e Napoli

Numeri alla mano, il Napoli primeggia per possesso (60.2%) e conversione sotto porta (9 gol, 58% tiri nello specchio), mentre il Milan replica con solidità: 2 reti incassate in 4 gare e 3 clean sheet. I rossoneri tirano di più (48 conclusioni) e hanno distribuzione pulita (88.7% passaggi riusciti); gli azzurri, oltre al palleggio, mostrano incisività negli ultimi 16 metri e buona protezione dell’area (solo 3 gol subiti).

Milan Napoli
Partite giocate 4 4
Vittorie 3 4
Pareggi 0 0
Sconfitte 1 0
Gol segnati 7 9
Gol subiti 2 3
Possesso palla (%) 54.7 60.2
Tiri totali 48 43
Tiri nello specchio 21 25
Clean sheet 3 2
Precisione passaggi (%) 88.69 88.54

Dove vedere Milan-Napoli in tv o in streaming

• Partita: MilanNapoli
• Data: domenica 28 settembre 2025
• Orario: 20:45
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Milano
• Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
MilanNapoli è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 20:45 del 28-09-2025.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Milan-Napoli?

Milan-Napoli si gioca domenica 28 settembre 2025 alle ore 20:45.

Dove si gioca Milan-Napoli?

La partita si disputa a Milano, allo Stadio Giuseppe Meazza.

Chi trasmette Milan-Napoli in TV o streaming?

La gara è trasmessa in diretta su DAZN.

Chi è l’arbitro di Milan-Napoli?

L’arbitro è Daniele Chiffi; assistenti Meli e Alassio, IV Marinelli, VAR Marini, AVAR Doveri.

