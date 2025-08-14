Milan, né Hojlund né Vlahovic, Leao consiglia Kean: perché sarebbe l'attaccante perfetto per Allegri

L'assist di mercato del portoghese a Tare e Allegri, a caccia di un bomber: puntare tutto su Kean. Rafa è sicuro: "Io e lui insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti"

Il Milan è sempre più sulle tracce di Hojlund. In questa fase l’attaccante danese del Manchester United ha messo la freccia su Vlahovic, ma l’operazione è ancora tutta da definire. Ed ecco che a sorpresa scende in campo Rafa Leao. Il portoghese si sostituisce a Tare e confeziona un assist di mercato ad Allegri: puntare su Moise Kean. Vi spieghiamo perché sarebbe il bomber perfetto.

Milan tra Hojlund e Vlahovic. Ma Leao vuole Kean

Partiamo da Vlahovic, che Allegri conosce molto bene. Negli ultimi giorni la pista s’è raffreddata tanto, anche se tra il serbo e la Juventus è ormai rottura. Il Milan ci ha pensato, forse ci pensa ancora, ma il vero nodo è rappresentato dall’ingaggio monstre del centravanti. Per Hojlund c’è distanza col Manchester United, che due estati fa staccò un assegno da oltre 70 milioni all’Atalanta.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la distanza tra le parti è di circa 10 milioni. E lo stesso giocatore avrebbe comunicato ai rossoneri di preferire un prestito con obbligo di riscatto per avere certezze sul proprio futuro. Mentre Tare si divide tra i due attaccanti, ecco il guizzo di Rafa Leao che consiglia al ds di andare all’assalto di Kean.

Perché Rafa ha fatto il nome di Moise

Innanzitutto perché sono amici. Di più, fratelli, come ha detto Leao ai fan in una live su Twitch. Tra le tanti rivelazioni, quella più gustosa riguarda appunto l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale.

Quando un tifoso gli ha chiesto di portare Kean, con cui condivide la passione per la musica e il rap, in una diretta, Rafa ha improvvisato il numero d’alta scuola che ha lasciato tutti di sasso: “Magari lo porto anche al Milan. Io e lui insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti. Ovunque lui andrà farà bene”. Un endorsement che sa di consigli per gli acquisti. E che fa sognare il popolo milanista.

Perché Kean sarebbe perfetto per Allegri

Premessa: la clausola rescissoria di Moise da 52 milioni di euro è scaduta a metà luglio, per cui – ora – bisognerebbe trattare direttamente con Commisso. Non solo: l’ex Juventus e Psg sta benissimo a Firenze, dov’è esploso grazie alla fiducia che gli è stata concessa sin dal primo giorno in cui ha messo piede nel capoluogo toscano.

Però, va ricordato come Allegri lo abbia lanciato a 16 anni in Serie A e poi in Champions, facendogli giocare anche partite importanti. Nel nuovo Milan concepito da Max sarebbe perfetto perché il classe 2000 di Vercelli dà il meglio negli spazi e in profondità: e con Leao e Pulisic il Diavolo avrebbe a disposizione tre frecce. Capaci di far male a chiunque.