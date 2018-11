Milan nei guai, stagione quasi finita per un altro big

Giacomo Bonaventura rischia l'operazione e un lungo stop, che di fatto comprometterebbe la sua stagione agonistica. E' questa l'ultima tegola a cui deve far fronte Gennaro Gattuso, che da un mese a questa parte è stato travolto dalla cattive notizie sul fronte infermeria.

Dopo Mattia Caldara (lacerazione tendine d'Achille), Lucas Biglia (lesione muscolare al polpaccio) e Mateo Musacchio (problemi al legamento crociato), è quindo Bonaventura l'ultimo infortunato di lusso della rosa rossonera: l'ex centrocampista dell'Atalanta continua ad avere problemi al ginocchio sinistro. L'articolazione è infiammata, il problema alla cartilagine è cronico e se non ci dovessero essere miglioramenti immediati si opterà per l'intervento chirurgico.

Lo stop assoluto in questo caso andrebbe dai tre ai cinque mesi. Bonaventura non scende in campo ormai dal 25 ottobre: inizialmente lo staff medico contava di recuperarlo in fretta, ma le ultime tre settimane senza miglioramenti sono state un'amara sorpresa per il giocatore, per i medici e per lo stesso allenatore.

La decisione sull'operazione verrà presa tra pochi giorni, forse ore per non perdere ulteriore tempo. In caso di operazione la stagione sarebbe compromessa, e nel caso peggiore addirittura finita. Bonaventura lascerebbe un vuoto importante a centrocampo, che andrà colmato per forza di cose nel mercato di gennaio. Sempre considerando i rigidi paletti del Fair Play Finanziario.

Sempre sul fronte mercato resta sempre viva la suggestione Zlatan Ibrahimovic: il Diavolo ha offerto 6 mesi di contratto al giocatore, ma l'agente Mino Raiola ne chiede 18 per il ritorno dello svedese a gennaio. Ibra non è riuscito a portare i Galaxy ai playoff di MLS ma è stato votato come migliore rookie della stagione.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 10:00