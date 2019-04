Milan, nel mirino un talento della Juventus

Un occhio alla situazione di Gattuso, l'altro al mercato. Il Milan sarebbe già al lavoro per individuare giocatori in grado di migliorare la propria rosa. Con Suso in uscita, attenzione al nome di Cuadrado, possibile partente in casa bianconera.

Il colombiano piacerebbe anche ad latri club, in particolare a Siviglia, Watford e West Ham. Cuadrado, uno degli uomini fidati di Allegri, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020. Classe 1988, gioca nella Vecchia Signora dal 2015.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 09:36