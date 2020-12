Milan, niente da fare per Zlatan Ibrahimovic: gli aggiornamenti

Zlatan Ibrahimovic non riuscirà a recuperare in tempo per la partita di domenica contro il Parma. L’attaccante del Milan, reduce da un problema muscolare alla coscia sinistra, contava di tornare in campo dal 1′ nel match contro i crociati e invece il suo rientro è slittato: anche nella mattinata di venerdì la punta di Malmoe si è allenata a parte e non con la squadra.

Prevale quindi la prudenza che già Stefano Pioli aveva espresso a margine della partita di Europa League contro lo Sparta Praga (“Ibra sta meglio, vedremo ora passo dopo passo dove arriveremo”). Lo staff tecnico e medico rossonero optano per la cautela e preferiscono non rischiare un rientro anticipato, considerando anche la serie di impegni che aspettano il Diavolo fino alla pausa natalizia.

La squadra di Pioli affronterà dopo il Parma la trasferta a Genova contro il Grifone, quindi la trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo e la Lazio a San Siro. Le ultime vittorie ottenute senza il leader carismatico dello spogliatoio hanno dato fiducia a tutta la squadra, e fatto propendere il mister rossonero per questa scelta.

Ibrahimovic dovrebbe così rientrare mercoledì prossimo contro il Genoa, se tutto andrà per il verso giusto. Contro gli emiliani dovrebbe invece rientrare Bennacer, che, reduce da un affaticamento, venerdì ha lavorato con il gruppo.

Rafael Leao alla CBS ha reso merito a Ibra in questi termini: “Giocavo con il suo personaggio alla PlayStation 4 quando mi sono trasferito al Milan ed ora gioco e mi alleno con lui nella vita reale. Ogni giorno con lui è un’opportunità per migliorarsi, sono molto orgoglioso e sto cercando di ascoltarlo e di diventare migliore ogni giorno grazie a lui”.

“Fuori dal campo gioca, scherza. In campo, è diverso. È rude e non scherza più. Quando lo hai sul terreno di gioco, puoi battere qualsiasi squadra. Non importa chi questa sia. Ibrahimovic è un’icona: quando lo hai in squadra, puoi raggiungere grandi traguardi”.

OMNISPORT | 11-12-2020 15:18