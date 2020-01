Milan, niente Todibo: va allo Schalke

Dopo aver preso Kjear dall'Atalanta (è di proprietà del Siviglia), il Milan puntata su Todibo, giovane talento in forza al Barcellona. Un sogno sfumato. Il 19enne francese, alla fine, ha scelto di andare a giocare in Bundesliga. Ha, infatti, accettato l'offerta dello Schalke 04.

Come confermato dalla Bild, Todibo si trasferisce al club tedesco con la formula del prestito secco. Si trova già in Germania per le consuete visite mediche e conseguente firma sul contratto. L'opzione Milan è tramontata.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 08:50