Milan, su Nkunku avevano ragione Tare e Allegri: il retroscena di mercato scatena nuove critiche a Furlani e Ibra

A gennaio la dirigenza rossonera si era spaccata sul francese, ma alla fine la volontà del d.s. e del tecnico di trattenere il giocatore ha prevalso

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Christopher Nkunku si sta trasformando in un elemento di fondamentale importanza per il Milan, eppure a gennaio Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic erano pronti a scaricarlo: sono stati il d.s. Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri a voler trattenere il francese, esploso nelle ultime giornate di campionato.

Milan, l’importanza di Nkunku

Nell’ultimo mese di campionato il Milan ha capito che Christopher Nkunku può fare la differenza nella corsa ad un posto in Champions League, soprattutto a causa dei continui problemi fisici che stanno attanagliando Christian Pulisic e Rafa Leao. Eppure a gennaio una parte della dirigenza aveva già bocciato l’attaccante francese, acquistato in estate per 45 milioni di euro. Anzi, all’interno del Milan si è consumata una vera e propria spaccatura su Nkunku.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nkunku: Allegri e Tare contro Furlani e Ibra

A rivelare il retroscena è stato il giornalista Sandro Sabatini, che sul suo profilo Youtube ha raccontato come Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic premessero per liberarsi di Nkunku durante la sessione invernale del mercato. All’opposto la posizione di Igli Tare e Massimiliani Allegri, entrambi convinti che il francese avesse solo bisogno di tempo per ambientarsi e che presto avrebbe dato il suo contributo alla causa rossonera. Per fortuna del Milan, ha prevalso la posizione di d.s. e allenatore: Nkunku non solo è rimasto, ma nelle ultime 5 giornate ha segnato 3 gol, aiutando il Milan a restare sulla scia dell’Inter.

I tifosi all’attacco dell’a.d.

La notizia lanciata da Furlani ha ovviamente rinfocolato le critiche nei confronti di Furlani, da tempo nel mirino dei tifosi rossoneri. “Furlani è una scienza esatta, sempre dalla parte sbagliata”, il commento di DLG su X. “Nkunku è un fenomeno, bisognava solo dargli tempo: meno male che Allegri c’è”, scrive Dome. “Tare-Allegri è la migliore assicurazione contro le scelte di Furlani”, commenta Maxxxi

Oltre a Furlani, però, stavolta sotto attacco finisce anche Ibrahimovic. “Io capisco come uno come Furlani possa prendere un giocatore in estate spendendo milioni e milioni per poi cerderlo a gennaio, ma che Ibra, che il calciatore l’ha fatto, appoggi questa follia è assurdo. Ai calciatori va dato tempo per ambientarsi”, il parere di Salvatore. Infine tra i tifosi c’è anche chi chiede unità, come Francesco: “Basta con queste divisioni!”, scrive il tifoso.