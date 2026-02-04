Il Milan scopre il peso di Nkunku: in serie A ha inciso come Leao, solo Pulisic meglio di lui

Con la rete al Bologna il francese ha raggiunto Rafa nella media gol/assist per minuti, dimostrando di essere ormai un fattore chiave per l’attacco rossonero

Numeri alla mano, in questo Milan soltanto Christian Pulisic si è dimostrato finora più efficace in attacco di Christopher Nkunku: con la rete al Bologna l’attaccante francese ha raggiunto il rendimento per minuti di Rafa Leao in termini di gol e assist.

Il Milan scopre Nkunku

Quanto pesa Christopher Nkunku per il Milan? Poco, si poteva affermare qualche tempo fa, considerando le difficoltà del francese nell’incidere in zona gol. Nelle ultime gare, però, qualcosa è cambiato e l’ex Lipsia e Chelsea si è trasformato in un vero e proprio fattore per la squadra di Massimiliano Allegri. A confermarlo sono anche i numeri: dopo la rete al Bologna c’è una statistica in particolare che racconta l’importanza di Nkunku per questo Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nkunku come Leao: solo Pulisic meglio di lui

Ci riferiamo alla media gol/assist per minuti in serie A: al momento, soltanto Christian Pulisic si è rivelato più efficace di Nkunku da questo punto di vista, mettendo la firma su un gol o un assist ogni 88 minuti giocati in campionato. Un dato assolutamente straordinario, ma i numeri di Nkunku non sono in fondo così lontani da quelli dell’americano. Il francese ha infatti realizzato 7 tra gol e assist in serie A (5 più 2) avendo giocato 839 minuti: di fatto, Nkunku ha dato un contributo concreto all’attacco rossonero ogni 119 minuti trascorsi in campo. È la stessa esatta media di Rafa Leao, che ha realizzato 7 gol e 2 assist in 1.074 minuti: anche qui la media è di 119 minuti.

I tifosi cambiano idea

E dell’impatto di Nkunku, probabilmente senza fare calcoli, si sono accorti anche i tifosi del Milan che dopo la diffidenza e le critiche della primissima parte della stagione hanno iniziato a credere nell’importanza del francese. “Nkunku ai tempi del Lipsia era uno spettacolo, basta la metà di quel giocatore in questa serie A”, scrive Tano. “Bastava metterlo nelle condizioni di rendere: deve ricevere la palla sui piedi e non in profondità, Allegri l’ha capito”, aggiunge Spina. “Sempre detto che se sta bene è anche più forte di Pulisic”, esagera Felice. “La verità è che ora sta meglio fisicamente”, sottolinea Francesco.