Milan, Nkunku manda una frecciata all'Inter e fa chiarezza sul suo ruolo: Allegri studia un nuovo modulo

Bagno di folla per l'attaccante e Odogu, presentati ai tifosi a Milano. L'ex Lipsia e Chelsea smentisce ogni trattativa con l'Inter poi racconta: "Da piccolo amavo Ronaldinho e Kakà, Thiago Silva mi ha detto di venire qui"

Ultimo giorno di mercato, ultimi botti, di quelli importanti. Per molte squadre, tra queste il Milan, che sul filo di lana ha chiuso l’acquisto di Christopher Nkunku, che oggi si è presentato ai tifosi rossoneri assieme a Odogu.

Milan, dove gioca Nkunku

L’attaccante ex Chelsea e Lipsia è arrivato al Milan per 38 milioni di euro, più 4 di bonus, e ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Dopo le trattative saltate per Boniface e Harder, il Milan ha trovato in lui l’attaccante che dovrebbe contendere il posto a Gimenez, fermo restando le diverse caratteristiche dei due giocatori. Se il messicano è indubbiamente una prima punta, il francese può giostrare anche e soprattutto da secondo attaccante, facendo immaginare anche una convivenza tra i due.

Le alternative tattiche di Allegri

Per Allegri ora si aprono diverse alternative, visto anche il recupero di Leao alla ripresa del campionato. Il tecnico sta valutando diverse soluzioni: la prima, classica, prevede un 3-5-2 con Leao al fianco di Nkunku, lasciando fuori un centravanti di ruolo come Gimenez. Ma esiste anche l’alternativa di un inedito 3-4-2-1, con Leao e Pulisic alle spalle di Nkunku oppure con il portoghese impiegato addirittura come falso nueve. Ipotesi percorribile ma difficile, date le caratteristiche del giocatore che ha bisogno di campo da attaccare davanti a se.

Nkunku snobba l’Inter

“Quando mi ha chiamato il Milan non ho dovuto pensarci molto, ho subito capito che fosse l’opzione perfetta per me. Mi sento bene, lavoravo già a livello individuale ma ho iniziato ad allenarmi con la squadra in questi giorni. Non vedo l’ora di iniziare con tutti i miei compagni. L’interesse dell’Inter? Si leggeva questa cosa, ma io non ho parlato con nessuno dell’Inter. Quando il mio agente mi ha detto del Milan non ci ho pensato nemmeno un secondo”.

Nkunku pronto al riscatto

Così il nuovo acquisto del Milan Christopher Nkunku nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. “Mi sono fatto male subito e sono rimasto fuori cinque mesi, e al rientro ho avuto una ricaduta. Al secondo anno ho lavorato e fatto tutto per farmi trovare pronto, il Mister ha fatto le sue scelte. Sono lo stesso calciatore di sempre, voglio giocare con il sorriso e so che qui a Milano sarà diverso. Penso partita dopo partita e spero di fare molto bene. Il primo step è conoscere i compagni, costruire dei legami con loro e con il Mister, e a fine anno vedremo dove siamo arrivati”. Al Milan Nkunku ritrova i connazionali Maignan e Rabiot. “Il fatto di avere diversi calciatori che già conoscevo aiuterà il mio ambientamento, potranno parlarmi del campionato, della città, del paese. Averli sarà importante tanto in campo quanto fuori, ma dovrò creare una connessione con tutta la squadra”.

Milan, la collocazione di Nkunku

Nkunku poi chiarisce anche quale sia la sua collocazione preferita in campo: “Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l’ora di giocare. Le mie condizioni? Sto bene, ho iniziato ad allenarmi in questi giorni con la squadra. Non vedo l’ora di farmi trovare per la prossima partita. Penso che abbiamo un’ottima rosa con tanti attaccanti forti. Tutti devono mettere le proprie qualità a disposizione della squadra. Io mi posso adattare a quello che chiede il mister e fare poi quello che mi chiede. Io sono competitivo, so quello che voglio, cioè essere la miglior versione di me stesso”.