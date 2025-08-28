Milan-Nkunku, mossa disperata da 42 milioni. Tifosi in rivolta sui social: l’hashtag contro Furlani

I rossoneri aprono il portafogli per il 27enne attaccante messo in lista di sbarco dal Chelsea e i tifosi alzano la voce: "Perché non Vlahovic? Società di buffoni"

Vlahovic, Hojlund, Boniface, Harder, alla fine Nkunku. Che prima punta non è e ha pure un preoccupante feeling con l’infermeria. Il Milan ha chiuso, o meglio sta per chiudere visti i precedenti, per l’attaccante che il Chelsea aveva messo in lista di sbarco: operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus. E sui social scoppia la rivolta dei tifosi. Per i sostenitori del Diavolo il responsabile è uno e uno solo: l’ad Giorgio Furlani.

Milan, la mossa disperata va a segno: ecco Nkunku

L’operazione Boniface e l’ancora più fresco precedente Harder insegnano che non si può mai dare nulla per scontato in casa Milan. La clessidra, però, scorre inesorabile. Così si spiega l’accelerata per Nkunku, 27enne esploso con la maglia del Lipsia prima di smarrirsi a Stamford Bridge tra infortuni e prestazioni deludenti.

Due stagioni da dimenticare al Chelsea e l’opportunità di rilanciarsi all’Italia, alla corte di Allegri. Che ha ben pochi motivi per essere allegro. I rossoneri hanno aperto il portafogli: affare a titolo definitivo da 37 milioni più altri 5 di bonus; contratto quinquennale per il calciatore. Settanta gol e 56 assist in Germania, molto più magro il bottino in Inghilterra: solo 18 reti in 62 presenze.

Sui social scoppia la protesta: “Perché non Vlahovic?”

La sconfitta interna al debutto con la Cremonese e un mercato schizofrenico hanno contribuito ad alimentare il malcontento del popolo rossonero, sempre più in rotta con la proprietà americana. L’entusiasmo iniziale per il ritorno in panchina di Allegri è stato spazzato via da scelte indiscutibili, soprattutto in attacco.

“Buttati via 40 milioni per un giocatore senza ruolo e sempre rotto come Nkunku” sentenzia Andre su X. È soprattutto la cifra che s’appresta a investire il club a far storcere il naso ai tifosi. Perché non Vlahovic, a questo punto? Perché non Hojlund? “Ma ci voleva tanto a spendere 25 milioni per Vlahovic che è integro e conosce campionato e allenatore?” scrive Daniele.

Per i tifosi l’unico colpevole è Furlani

Sul web impazza l’hashtag #Furlaniout. Già, secondo i sostenitori del Diavolo, l’amministratore delegato del Milan è l’unico vero colpevole di questo caos. Ci va giù duro, Tommaso: “Affare senza senso, società di buffoni”.

“I tifosi del Chelsea sono felici di liberarsene. Proprio come noi abbiamo fatto per i Royal, Thiaw e Okafor. #FurlaniOut ma anche Allegri e Tare che avallano (volenti o nolenti) sono conniventi” aggiunge un altro utente. “Ho quasi più stima di Origi che di Furlani” chiosa Mauro.