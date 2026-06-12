Milan, no di Rangnick: nuovo due di picche mentre Ibra se la ride ai Mondiali e Gasperini vuole Pulisic alla Roma

Stufo di attendere Rangnick interrompe la trattativa col Milan, che vede la propria rivoluzione tardare a partire e Pulisic che rischia di partire in direzione Roma, il tutto mentre Ibrahimovic si gode i Mondiali

Queste prime settimane dopo la drammatica fine di stagione dovevano rappresentare l’inizio della rivoluzione per il Milan, invece al momento in casa rossonera nessuno sembra avere fretta, tanto da far esaurire la pazienza anche a Ralf Rangnick, che stufo di attendere una risposta da Gerry Cardinale ha declinato l’offerta dei rossoneri, che nel frattempo rischiano anche di farsi scippare Christian Pulisic dalla Roma, il tutto mentre Zlatan Ibrahimovic se la ride ai Mondiali.

Rangnick stufo di attendere dice no al Milan

Contattato dal Milan per ricoprire il ruolo di capo dell’area tecnica, Rangnick si era detto disponibile, chiedendo però rassicurazione sulla possibilità di lavorare in totale libertà e senza ingerenze, potendo scegliere in autonomia nuovo allenatore, giocatori e collaboratori. Una richiesta che a quanto pare non ha mai ricevuto una risposta, tanto che – stufo di attendere – l’attuale tecnico della nazionale austriaca avrebbe informato il Milan di voler interrompere la trattativa per il suo arrivo, per un nuovo nulla di fatto dopo quello di qualche stagione fa.

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Intanto Ibra se la ride ai Mondiali

Un no che complica ulteriormente i piani del Milan, al momento ancora senza dirigenza, un allenatore e una vera e propria direzione per avviare la rivoluzione necessaria per ripartire dopo la deludente passata stagione. A peggiorare le cose c’è anche l’assenza di Ibrahimovic, volato negli Stati Uniti per commentare i Mondiali su Fox Sports e recentemente ospite anche del Jimmy Kimmel Live di Jimmy Kimmel, durante il quale ha scherzato e si è divertito parlando della sua nuova occupazione: “Mi sento bene. È un qualcosa di nuovo di fronte alle telecamere. Ma non posso essere giudicato, non è il mio lavoro abituale. Non posso fare niente di sbagliato. Verrò pagato? Un sacco, un sacco. Non lavoro gratis. Non sono caro: sono molto caro”.

Gasperini chiama Pulisic alla Roma

Se il Milan al momento si limita a guardare senza muoversi concretamente, lo stesso non vale per le altre squadre, che in attesa dell’inizio ufficiale della finestra estiva di calciomercato hanno già iniziato a guardarsi intorno. Come la Roma, che in vista del ritorno in Champions League vuole rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini, che stando a calciomercato.com sarebbe molto interessato a Pulisic, il quale dopo la seconda parte di stagione molto deludente potrebbe lasciare Milano, con i rossoneri che rischierebbero di ritrovarsi in colpo solo senza lui e Leao, che quando in forma hanno spesso e volentieri trascinato il Diavolo nelle ultime stagioni.