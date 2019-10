Milan, non basta Piatek: subito una beffa per Pioli

Stefano Pioli beffato all’esordio sulla panchina del Milan: i rossoneri pareggiano per 2-2 con il Lecce a San Siro nel posticipo dell’ottava giornata di serie A. Non bastano i gol di Calhanoglu e Piatek, i salentini rimontano due volte grazie alle reti di Babacar e Calderoni, che segna al 92′ gelando il Meazza. In classifica Milan dodicesimo a 10 punti, Lecce quindicesimo a 7.

Primo tempo di marca rossonera: la squadra di Pioli aggredisce dall’inizio il Lecce e crea una serie di occasioni con Leao, Suso e Calhanoglu. Al 20′ proprio il turco porta in vantaggio il Diavolo, con un destro violento su cui Gabriel non può nulla.

Il Lecce non riesce a reagire, e i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Suso, decisivo Gabriel a deviare. Si va all’intervallo sul risultato di 1-0 che sta stretto al Milan.

Nella ripresa i salentini crescono, e hanno la fortuna e il merito di pareggiare alla prima vera occasione creata dopo la pausa: al 59′ Conti colpisce con il braccio in area, il Var avvisa l’arbitro che assegna il penalty per la squadra di Liverani. Donnarumma intercetta il tiro di Babacar ma sulla respinta il senegalese è il più veloce di tutti e pareggia.

Il Milan sbanda, Mancosu manca di un soffio la rete del 2-1, pochi minuti dopo Calhanoglu da corner colpisce il palo. Pioli decide di dare una svolta al match e inserisce Krunic e Piatek per Paquetà e Leao.

Il Diavolo fatica a costruire azioni offensive come nel primo tempo, e il Lecce galvanizzato dal pareggio ci crede. Nel finale Milan a trazione offensiva: Pioli butta nella mischia Rebic per Kessié e lancia il forcing.

Botta e risposta di fuoco nel finale di partita. Piatek all’81’ trova il 2-1: il polacco, servito in area da un rinato Calhanoglu, non sbaglia davanti a Gabriel. Sembra fatta ma il Lecce non si arrende e al 92′ trova l’insperato 2-2 grazie a una conclusione dal limite di Calderoni che non lascia scampo a Donnarumma.

SPORTAL.IT | 20-10-2019 22:49