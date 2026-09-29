Milan, non c’è pace per Amorim: per Pavlovic pericolo scampato, ma Saelemaekers mette in ansia il tecnico

Gli infortuni tormentano la pausa dei rossoneri: buone notizie per il centrale serbo, ma oggi a Milanello si è fermato l’esterno belga

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non c’è pace per il Milan e per Ruben Amorim in questa sosta di campionato: dopo Strahinja Pavlovic, il cui infortunio con la Serbia si è rivelato per fortuna meno grave del previsto, è Alexis Saelemaekers a preoccupare l’ambiente rossonero dopo un problema nato in allenamento.

Milan, infortunio non grave per Pavlovic

Non è esattamente una pausa di campionato tranquilla quella del Milan di Ruben Amorim, tormentato negli ultimi giorni dagli infortuni. Il primo allarme è scattato domenica sera, durante la partita di Nations League tra Serbia e Olanda: al 71’, infatti, Strahinja Pavlovic ha dovuto lasciare il campo da gioco a causa delle conseguenze di quella che era sembrata una forte contusione. Fortunatamente, lo staff medico della Serbia ha escluso oggi problemi gravi: Pavlovic ha accusato soltanto un affaticamento muscolare a causa dell’elevato minutaggio messo assieme tra club e nazionale in questo avvio di stagione. Il difensore salterà la sfida di giovedì contro la Germania e probabilmente anche quella contro l’Olanda del 4 ottobre: quando tornerà da Amorim dovrebbe dunque essere completamente ristabilito.

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Milan, si ferma Saelemaekers

Dopo le buone notizie su Pavlovic, però, Amorim ha dovuto incassare lo stop per infortunio di Alexis Saelemaekers, arrivato – ironia della sorte – non in nazionale ma a Milanello, nell’allenamento odierno. L’esterno non è infatti stato convocato dal neo-c.t. del Belgio, l’ex rossonero Mark Van Bommel, ma nella sessione odierna ha rimediato un infortunio alla caviglia che ha immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff tecnico e in quello medico del Milan. Gli esami sostenuti in giornata, hanno però fortunatamente escluso problemi gravi per Saelemaekers.

Milan, quando torna Saelemaekers

“Alexis Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno – ha comunicato il Milan in una nota ufficiale – Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno”.

Il belga ha dunque rimediato solo una distorsione: dovrà stare a riposo nei prossimi giorni, ma probabilmente rischia di saltare soltanto il prossimo match di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre. Per lui l’obiettivo è essere in campo il 15 ottobre contro il Salisburgo in Europa League.