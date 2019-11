Milan, non è vero ma ci credo: Per sfatare tabù ecco la soluzione

Che il gol sia uno dei problemi principali del Milan è cosa nota e stranota: undici reti in 12 giornate sono un bottino magrissimo. Da Giampaolo a Pioli saranno cambiate alcune cose, ma la soluzione al gap sotto porta non è stata ancora trovata. E sotto accusa ci va soprattutto Piatek, pagato al Genoa lo scorso gennaio 45 milioni e che sembrava una miniera d’oro dopo i primi mesi e che ora invece è il più deludente.

L’IPOTESI – Radiomercato parla anche dell’idea di rimandarlo al Grifone in prestito, per rigenerarlo, soprattutto se dovesse andare in porto l’affare Ibrahimovic ma c’è chi ha anche altre idee per sfatare il tabù.

LA SOLUZIONE – Per Mauro Suma, infatti, non va sottovalutata la celebre maledizione della maglia n.9. Il direttore di MilanTv su Milannews suggerisce l’estrema soluzione: togliere la maglia maledetta e restituire a Piatek la n.19 con cui segnava a raffica.

LO SFOGO – Suma scrive che questa della maglia numero 9 del Milan è una maledizione più mediatica che altro ma si è rafforzata. Perchè non provare allora a cambiare la maglia a Kris? Per il giornalista Piatek è un ottimo attaccante, non si fida di quello che stiamo vedendo adesso. Possiamo sbagliare ma è così.

LA FAME – Passare dalla maglia numero 19 alla 9 è stato, per Kris, come sentirsi arrivato e appagato. Quindi ha perso rabbia e fame. “E allora riprendiamoci umilmente la 19. meglio Robocop con la 19, piuttosto che Piatek con la 9″.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social. C’è chi scrive: “Non è colpa del numero di maglia di Piatek ma dei numeri impietosi a tutti i livelli di una banda di scarponi che non saranno mai da top club, ma abbiamo la società solida chissenefrega” o anche: “Il n. dello storico Capitano del Milan sicuramente portava meglio”.

A FAVORE – C’è chi sposa la tesi: “Al Milan c’è la maledizione della maglia n.9, Piatek stava facendo benissimo con la 19, ha preso la 9 e questi sono i risultati” ma anche: “Piatek è un giocatore da squadra di metà classifica….e l’ho anche trattato”.

PRO E CONTRO – Sulle potenzialità del bomber polacco i tifosi rossoneri sono divisi: “Manca un po’ di fortuna oltre al gol. Piatek è scarso” ma anche: “Le critiche a Piatek sono senza senso. Resta un grande bomber. Piuttosto bisogna prendersela con chi non gli fa arrivare , con gli esterni che non gli stanno vicino e non lo servono bene, con chi gli chiede di svariare, allargarsi, abbassarsi e sprecare energie in questo modo”.

SPORTEVAI | 16-11-2019 09:09