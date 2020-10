Milan, non solo Boateng: un altro ex può ripartire dalla Serie B

L’acquisto da parte del Monza di Kevin-Prince Boateng ha rafforzato quel legame sottile e romantico tra la dirigenza del club brianzolo e il grande Milan dell’era Berlusconi. Il centrocampista offensivo ghanese ha accettato con entusiasmo, convinto di poter fare la differenza in Serie B e di essere solo di passaggio tra i cadetti viste le ambizioni e la qualità della rosa del Monza.

Chissà però che il prossimo 19 dicembre, quando sarà in programma la sfida tra i biancorossi e il Pescara, valevole per la 13° giornata del girone d’andata, Boateng non possa vivere l’emozione del tutto inattesa di affrontare un ex compagno.

Secondo quanto riportato da ‘SerieBnews.com’, infatti, l’allenatore dei biancoazzurri, Massimo Oddo, a propria volta ex milanista, avrebbe contattato Alexandre Pato, attualmente svincolato, per sondare la disponibilità dell’attaccante brasiliano a scendere di categoria.

Oddo e Pato sono stati compagni di squadra al Milan tra il 2009 e il 2011 e proprio su questo fa leva l’allenatore per provare a portare a termine un acquisto che darebbe lustro alla Serie B e che potrebbe permettere un salto di qualità alla prima linea del Pescara, reduce da un mercato che ha stravolto completamente l’organico che nella passata stagione aveva ottenuto la salvezza solo al termine di un drammatico spareggio contro il Perugia.

Classe ’89, Pato ha lasciato il Milan nel gennaio 2013 per iniziare un lungo peregrinare calcistico, tra il Brasile, con Corinthians, Vasco da Gama e San Paolo, l’ultima squadra ad averlo tesserato per 45 mesi fino allo scorso maggio, Inghilterra, con una breve esperienza al Chelsea, Spagna con il Villarreal e poi in Cina, dove con il Tianjin Quanjian Pato sembrava essere tornato a livelli alti, avendo realizzato quasi 50 reti in due campionati, prima della rescissione per tornare in patria.

Proprio il ritorno di Oddo, ovvero il tecnico dell’ultima promozione in A degli abruzzesi al termine della stagione 2015-2016, ha permesso al Pescara di alzare l’asticella sul mercato. Allo stato attuale Pato non sembra entusiasta di tale ipotesi, ma per tesserare gli svincolati ci sarà tempo fino al 31 marzo 2021. Oddo è pronto ad altri tentativi di convincimento…

OMNISPORT | 12-10-2020 23:20