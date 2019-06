Milan, non solo Ceballos

Il Milan è al lavoro per offrire al neo allenatore Giampaolo una rosa di qualità. Missione a Madrid, a casa del Real, per Boban e Maldini. Il nome caldo sarebbe quello di Ceballos, 22enne che ha già fatto sapere di non voler più restare ai blancos.

Il duo Boban-Maldini avrebbe, in agenda, anche altri nomi. Piacerebbe il terzino sinistro, 22enne, Reguilon (accostato anche al Napoli). Attenzione anche al giovane attaccante, classe 1997, Mayoral (soprattutto se Cutrone dovesse fare le valigie).

SPORTAL.IT | 21-06-2019 09:31