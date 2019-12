Milan, non solo Ibrahimovic: tutti gli esuberi in partenza

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino a tornare a vestire la maglia del Milan, ma al di là dell'attesissimo arrivo dello svedese a sette stagioni e mezzo dalla sua cessione al Paris Saint-Germain, i rossoneri sembrano già in questi giorni una delle società italiane più attive in sede di calciomercato. E per un Ibra che arriva, i giocatori destinati a lasciare Milano sembrano davvero tanti. Ecco di chi si tratta.

Uno dei principali indiziati in tal senso rimane Ricardo Rodriguez, tra i giocatori più contestati dal popolo di fede rossonera e rientrato in campo dopo tre mesi nella peggiore partita possibile: la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Per il laterale svizzero potrebbe però anche prospettarsi un trasferimento senza lasciare l'Italia, per l'esattezza al Napoli del suo ex allenatore Gattuso.

Tra i peggiori del tracollo in terra orobica figura però anche Franck Kessié, che dopo le tante critiche raccolte tra la seconda metà della scorsa stagione e la prima di questa, sembra ormai davvero con le valigie in mano: per lui si parla di diverse potenziali opzioni in Premier League.

Meno tartassato dai tifosi, ma perché poco impiegato da Stefano Pioli, è Fabio Borini: l'universale per eccellenza del Diavolo (ha giocato attaccante, mezzapunta, centrocampista e anche terzino) chiede spazio e potrebbe ripartire dalla Fiorentina o dal Genoa.

Ultima cessione che potrebbe concretizzarsi in un breve lasso di tempo è quella di Matteo Gabbia, difensore mai preso in considerazione da nessuno dei due allenatori rossoneri di quest'anno. La sua cessione sarebbe certa in caso di arrivo di Todibo.

Tanti scontenti, insomma, e un'unica certezza: a svestire la maglia rossonera nell'arco del prossimo mese di gennaio potrebbero essere davvero in tanti.

E se da un lato pochi tifosi sembrano disposti a rimpiangerli, dall'altra anche le casse del club respireranno.

