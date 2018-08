Milan, non solo il Chelsea su Bernard

Il Chelsea non è l’unica rivale di mercato del Milan per Bernard.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il West Ham si sarebbe inserito nella corsa all’esterno brasiliano, ancora libero dopo l’addio allo Shakhtar Donetsk.

I rossoneri rimangono comunque in pole per il giocatore: Leonardo ha incontrato nei giorni scorsi il suo agente, dal quale ha ricevuto l’ok per un trasferimento in Italia.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 04-08-2018 12:15