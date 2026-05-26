Milan, non solo Leao: quanti big con la valigia, il futuro di Pulisic e Pavlovic

È rivoluzione totale in casa Milan, non solo in dirigenza. Tanti giocatori in bilico, in attesa di scoprire la nuova guida tecnica. Derby in Turchia per Leao

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

In casa Milan si prospetta un giugno di fuoco. Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutti, eccezion fatta per Ibrahimovic, e dovrà sostituirli, stavolta con le pedine giuste. La qualificazione in Champions sfumata all’ultima giornata è stato uno smacco talmente grande da far riprendere le redine della situazione al fondatore di RedBird. Rivoluzione totale, fuori tutti: da Monacada a Tare, fino ad Allegri e Furlani. L’ormai ex amministratore delegato del Milan è stato certamente quello più contestato da tutti, con petizioni online e decine di striscioni. Out anche Allegri, dopo che pochi giorni prima aveva incassato la totale fiducia di Cardinale. Ora Ibrahimovic acquisisce ancora più poteri e il futuro passerà da lui, anche per quanto riguarda la situazione della squadra.

Leao ai saluti: derby in Turchia per averlo

La rivoluzione del Milan infatti non si fermerà solamente alla dirigenza. Tanti i big che vengono dati in partenza. Il primo è ovviamente Rafael Leao. Ennesima stagione inconsistente per il portoghese, arrivato ai minimi storici del suo rapporto con i tifosi rossoneri, che molto spesso in stagione l’hanno fischiato sonoramente.

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Leao viene dato per partente certo, con un futuro in Turchia che al momento appare la destinazione più gettonata. Prima c’era solo il Fenerbahce, ora alla corsa si sarebbe iscritto anche il Galatasaray, che con uno scatto ha superato i rivali di sempre. La squadra di Osimhen è pronta a dare a Leao uno stipendio da 10 milioni netti a stagione, e 40/50 milioni al Milan.

La situazione di Pulisic e Pavlovic

La situazione di Pulisic dipenderà tutta dal nuovo allenatore e dal nuovo ds, come per la maggior parte della rosa. Il 2026 dell’americano è stato pessimo: dopo una prima parte di stagione incredibile, sia a livello realizzativo che per atteggiamento, lo statunitense non è riuscito a mantenere quel rendimento anche nella seconda parte.

Fosse rimasto lo stesso staff tecnico, la cessione sarebbe stata inevitabile, ma con questa rivoluzione, Pulisic potrebbe avere ancora chance di rimanere a Milano e tornare a giocarsi le sue carte. Caso diverso per Pavlovic, reduce da una grande stagione. Il Milan tratterrebbe volentieri il difensore, ma il rischio che possa arrivare un’offerta irrifiutabile nel corso dell’estate c’è, specialmente dalla Premier.

I fedelissimi di Allegri

Rimanendo in difesa, anche Tomori è in bilico. Estupinan bocciato su tutti i fronti, ma si aspetta il Mondiale. Loftus-Cheek è ai margini da tempo e si attendono offerte per lui. Fullkrug non verrà riscattato e Gimenez dovrebbe iniziare a valutare nuove destinazioni lontane da Milano.

In attacco, chi ha ancora chance di rimanere è Nkunku: tanti i nei di questa stagione, ma il suo futuro non è ancora deciso del tutto. Situazioni critiche sono anche quelle di Modric e Rabiot, due fedelissimi di Allegri che ora senza Max rischiano di disperdersi. La stella croata con la Champions sarebbe rimasto sicuramente, ma ora la situazione è cambiata e le riflessioni per il futuro si protraggono. Per Rabiot il legame con Allegri è ancora più forte, non c’è nessun contratto in scadenza come alla Juve, ma bisognerà capire le sue intenzioni.