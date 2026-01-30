Milan, non solo Mateta: Cardinale punta un altro top e blinda Maignan. Elliott è fuori, RedBird salva Furlani

Il mercato si infiamma proprio nel giorno in cui la proprietà americana ha proceduto a completare il completare il rifinanziamento del debito con l'entrata in scena Comvest

Milan ed Elliot si salutano. Proprio così: RedBird ha proceduto a completare il completare il rifinanziamento del debito e, come già anticipato nei giorni scorsi, entra in scena Comvest Credit Partners. Nella Milano rossonera è la giornata dei fuochi d’artificio: Gerry Cardinale ha messo le mani su Mateta e pensa a un altro super colpo dalla Spagna. Sembra davvero l’inizio di una nuova era per il club di via Aldo Rossi.

Milan, Elliot è fuori: la mossa di RedBird

L’annuncio della svolta in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club: “RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine. L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione – originariamente detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited (“Elliott“) in occasione dell’acquisizione di AC Milan da parte di RedBird – sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners”.

E ancora: “Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan”.

La decisione su Scaroni e Furlani

L’unica novità riguarda l’imminente uscita dal consiglio di amministrazione di Gordon Singer e Dominic Mitchell, consiglieri di Elliot. Non sono previsti altri cambi, per cui Scaroni rimarrà presidente e Furlani amministratore delegato. I tifosi erano particolarmente interessati al futuro dell’ad, spesso finito nel mirino delle critiche.

Ma grazie ai risultati che sta ottenendo la squadra di Allegri le contestazioni di qualche mese fa hanno lasciato spazio all’entusiasmo generato da un gruppo in lotta non solo per un posto in Champions, ma anche per lo scudetto (non ditelo a Max, però). Proprio RedBird ha fugato ogni dubbio in merito: “Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club”.

Cardinale si regala Mateta e non solo

Che Milan sarà, quello tutto di RedBird? È Gerry Cardinale, di recente tornato anche a Milanello per salutare la squadra e incontrare gli stati generali del club, a fare il dubbio: “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per rafforzare costantemente le performance finanziarie e sportive del Milan, riportando il club alla redditività e costruendo fondamenta più solide e sostenibili per il futuro. Il nostro impegno nel Milan è guidato da una visione di lungo periodo verso il club, il suo ruolo di leadership nella città di Milano e il suo patrimonio storico che lo vede come uno dei club europei di maggior successo al mondo”.

Un ruolo centrale lo ha il “progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del Club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo”, ma anche il mercato. I rossoneri hanno bruciato la Juventus e diversi club inglesi per Mateta, facendo leva sulla volontà della punta di francese di lasciare il Crystal Palace. Affare da 35 milioni per l’estate, ma non è da escludere che possa arrivare subito nel capoluogo lombardo. Sono ore roventi sull’asse Milano-Londra.

Caccia a un altro top player, Maignan firma

Già, non solo Mateta. Dalla Spagna rimbalza la notizia dell’interessamento del Milan per l’esperto difensore centrale dell’Atletico Madrid José María Giménez. Trentuno anni, garra uruguaiana: il mastino di Simeone ha il contratto in scadenza nel 2028 e in estate – come riferisce il quotidiano As – potrebbe essere ceduto al Diavolo in cambio di circa 30 milioni.

L’idea di un trasferimento in Italia – dopo la Coppa del Mondo e dopo aver collezionato quasi 400 presenze con la casacca dei colchoneros – lo intriga non poco. Sì, sembra proprio l’inizio di una nuova era. Che porterà anche al rinnovo di Magic Mike Maignan. L’agente del portiere francese è a Casa Milan: in arrivo l’annuncio del rinnovo fino al 2030, con opzione per un’altra annata, a 5 milioni di euro a stagione più bonus.