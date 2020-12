Milan, novità importanti per Zlatan Ibrahimovic nel momento più duro

Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione di Stefano Pioli: a quasi un mese dall’infortunio rimediato contro il Napoli, arrivano segnali positivi dall’attaccante svedese, che conta di giocare titolare nella partita contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15.

Il Milan dopo le due frenate consecutive con due avversari abbordabili come Parma e Genoa ha permesso all’Inter di rifarsi sotto, e l’obiettivo della punta di Malmoe è rientrare in campo per dare la scossa alla squadra e farla ripartire. Nellle ultime due gare è mancato un chiaro riferimento in attacco: il Diavolo non vede l’ora di riaffidarsi al suo leader nel momento più delicato della stagione.

Ibrahimovic ha svolto tutta la seduta di allenamento di venerdì con i compagni, così come lo stesso Theo Hernandez, che riprenderà il suo posto dopo aver saltato la gara di Marassi per un problema muscolare. La decisione definitiva su Ibrahimovic verrà presa dopo la rifinitura di sabato, ma filtra un certo ottimismo: il Milan non può permettersi altri passi falsi.

Resta invece l’emergenza nel reparto difensivo, ancora orfano di Simon Kjaer. Il danese non ha ancora recuperato dall’infortunio rimediato contro il Celtic in Europa League lo scorso 3 dicembre e con ogni probabilità salterà anche la sfida con i neroverdi: si spera di recuperarlo mercoledì prossimo contro la Lazio.

In una recente intervista, Ibrahimovic si era così espresso sulle possibilità scudetto dei rossoneri: “La squadra deve avere il coraggio di sognare di vincerlo, non bisogna avere paura. Penso di trasmettere il mio carisma ai compagni. Bisogna credere in se stessi, anche in età avanzata, e non mollare mai”.

18-12-2020