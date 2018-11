Milan, novità importanti su Gonzalo Higuain

Arrivano finalmente delle buone notizie per Gattuso: Gonzalo Higuain si è allenato regolarmente con il gruppo e può, dunque, definirsi recuperato per la sfida contro la Juventus.

Il Pipita ha smaltito la botta alla schiena rimediata contro l’Udinese, che gli aveva impedito di scendere in campo contro il Real Betis in Europa League. Ma le buone notizie non riguardano solamente l’attaccante argentino. Anche Calabria e Kessiè, uscito con qualche acciacco nella partita contro gli spagnoli, hanno preso parte alla seduta odierna e saranno a disposizione per domenica sera.

Da valutare le condizioni di Musacchio e Calhanoglu. Il primo è uscito in barella contro il Real Betis dopo uno scontro con Kessiè: il difensore ex Villarreal non ha avuto fastidi durante l’allenamento, ma la sua presenza per la Juve resta comunque in dubbio. Calhanoglu, invece, sente ancora dolore dopo il pestone ricevuto al collo del piede. Il turco proverà a stringere i denti per esserci dal 1’: se non dovesse farcela, spazio ad uno tra Bertolacci e Josè Mauri nel 3-5-2 che Gattuso vorrebbe riproporre.

Nulla da fare per Giacomo Bonaventura, ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo aveva già costretto, in estate, a rimanere fuori per più di 30 giorni. Probabile che il centrocampista rossonero ritorni a disposizione dopo la sosta per le Nazionali.

Pessime notizie, invece, per Biglia. Lo scorso mercoledì, l’argentino ha subito un infortunio che ha comportato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro, richiedendo un intervento chirurgico. L’operazione è riuscita, ma per rivederlo in campo serviranno almeno 4 mesi. Discorso simile per Caldara: lo strappo muscolare, rimediato a fine ottobre, lo terrà fuori fino a febbraio.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 15:35