Milan, novità sul futuro di Rangnick: le intenzioni del tecnico

Con il campionato fermo fino al 3 aprile e la squadra che ha lasciato Milanello per precauzione, viste le disposizioni emenate dal governo per ridurre il rischio contagio da Coronavirus, il Milan prova a concentrarsi sui progetti futuri ma dalla Germania arrivano nuove smentite per quanto riguarda il possibile arrivo di Ralf Rangnick: secondo Sky Sport Deutschland, infatti, l’ex tecnico del Lipsia sarebbe addirittura non interessato a trasferirsi a Milano.

Nelle ultime settimane si sono susseguite moltissime voci sull’arrivo dell’ex tecnico del Lipsia, che in rossonero rivestirebbe, secondo le intenzioni di Ivan Gazidis, il doppio ruolo di allenatore e dirigente. Su Rangnick si è fiondato anche il Manchester United, che lo vorrebbe come sostituto di Solskjaer nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, però, i contatti tra Rangnick e il dirigente sudafricano del Milan non avrebbero portato i frutti sperati da quest’ultimo e finora non è mai stata formalizzata alcuna offerta.

Attualmente, Rangnick è responsabile dell’area tecnica delle squadre in orbita Red Bull. Il sondaggio per il tecnico tedesco è una delle cause che hanno portato alle frizioni tra l’amministratore delegato del Milan e Zvonimir Boban, culminate con il licenziamento del croato nei giorni scorsi.

Resta comunque aperta la trattativa, anche se lo stesso Rangnick aveva seccamente smentito un immediato trasferimento a Milano ad un’altra emittente tedesca, Sport 1: “Non è assolutamente vero che ho già firmato col Milan” aveva dichiarato in prima persona.

L’ipotesi, in caso di mancato arrivo di Rangnick, sarebbe quella di mantenere al timone del Milan l’attuale allenatore Stefano Pioli, che almeno a parole gode della piena fiducia della dirigenza. Lo stesso Pioli, dopo la sconfitta interna col Genoa, aveva dichiarato: “Non penso a Rangnick, ​devo rimanere concentrato sul mio lavoro, permettere al Milan di finire il campionato nel miglior modo possibile”.

