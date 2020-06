Milan, novità sulle condizioni di Ibrahimovic

La ripresa degli allenamenti per i club di Serie A è stata all’insegna di qualche preoccupazione di troppo sul fronte infortuni.

Se in casa Juventus c’è apprensione per Gonzalo Higuain, a rischio per la semifinale di ritorno e l’eventuale finale di Coppa Italia, le cose vanno peggio per il Milan vista la lesione muscolare subita da Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese sarà sicuro assente per le prime partite dopo la ripresa, anche in campionato, ma il recupero procede per il meglio.

A renderlo noto è stato il Milan attraverso un comunicato diramato dopo che Ibra si è sottoposto al previsto esame di controllo:

“AC Milan – si legge in una nota – comunica che Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni”.

Il processo di guarigione prosegue quindi senza complicazioni, ma resta difficile capire quando Ibrahimovic tornerà a disposizione di Pioli, considerando la lunga sosta, la necessità di completare la nuova preparazione e anche l’età non verdissima dello svedese.

Ibra si è infortunato durante l’allenamento dello scorso 25 maggio: sulle prime sembrava trattarsi di un guaio molto serio, visto che si temeva la rottura del tendine d’Achille, ma poi gli esami hanno escluso il peggio. I tempi di recupero sono stimati in un mese: Pioli spera che la prognosi si accorci di qualche giorno, ma come detto si vorranno evitare ricadute.

Nella prima parte della sua seconda esperienza al Milan Ibrahimovic ha disputato dieci partite, segnando quattro reti: otto gettoni e tre centri in campionato, due apparizioni e un gol in Coppa Italia, quest’ultimo segnato al Torino durante i tempi supplementari del quarto di finale in gara secca vinto 4-2 in rimonta dal Milan lo scorso 28 gennaio. Risale invece all’11 gennaio a Cagliari il primo gol stagionale in Serie A.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 16:31