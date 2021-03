Milan, novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic accelera sul suo rientro in campo: l’attaccante svedese del Milan ha anticipato a domenica il controllo medico, in programma inizialmente per lunedì, con l’obiettivo di tornare immediatamente al lavoro con la squadra all’inizio della prossima settimana. Lo riporta TMW.

La punta di Malmoe spera nel rientro in campo per la partita di Europa League contro il Manchester United, magari subentrando a gara in corso contro i Red Devils. Il giocatore sta recuperando velocemente dalla lesione del muscolo lungo adduttore sinistro patita contro la Roma, che lo ha costretto a saltare le partite contro Udinese e Verona, oltre all’andata di Europa League contro lo United.

Ibrahimovic non sente dolore e spera di poter giocare uno spezzone di gara contro la sua ex squadra, con cui ha vinto un’Europa League nel 2017, per poi partire titolare il prossimo weekend contro la Fiorentina.

“Ibrahimovic è il nostro faro – ha spiegato Stefano Pioli – ma il Milan è dipendente dal nostro gioco. I leader sono tanti perché riconosciamo un certo modo di stare in campo”.

OMNISPORT | 14-03-2021 15:24