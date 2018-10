Milan: nuova idea per il centrocampo

Il Milan cerca un rinforzo a centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gattuso non sembra soddisfatto delle prestazioni di Tiemouè Bakayoko che, a gennaio, potrebbe già far ritorno al Chelsea. I profili seguiti da Leonardo sono diversi: da Paredes a Meitè, passando per Ramsey e Rabiot, due sogni di mercato. Tra questi, però, compare anche il nome di Thomas Partey.

Il centrocampista ghanese pretende più spazio nell’Atletico Madrid di Simeone, tant’è che avrebbe richiesto alla società di venir ceduto nel prossimo mercato invernale. Sul giocatore non ci sono solamente i rossoneri: Paris Saint Germain, Arsenal e Borussia Dortmund, infatti, sono pronti a farsi avanti nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 15:40