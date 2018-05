Milan: nuova idea per l'attacco

Il Milan si mette in fila per Enrico Brignola.

Per il giovane attaccante del Benevento è forte l'interesse di Napoli, Fiorentina e Sassuolo, ma secondo Calciomercato.com i rossoneri si sono inseriti prepotentemente nella corsa al centravanti classe '99.

La società campana, però, non ha nessuna intenzione di svendere il proprio gioiellino, autore di tre reti in dieci presenze in questo campionato: i sanniti chiederebbero, infatti, per il calciatore quindici milioni di euro.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 16:45