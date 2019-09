Milan, nuovo attacco social di Salvini

Tra i tifosi delusi e arrabbiati per l'ennesima sconfitta del Milan (la quarta in sei gare), c'è anche Salvini. L'ex ministro dell'Interno si è scagliato, nuovamente, contro il club rossonero, non risparmiando nessuno.

"Ma basta! In campo, in panchina e in tribuna, basta! Ridateci il nostro Milan, la nostra passione, la nostra fede", queste le parole usate da Salvini via social network. Non è la prima volta che il politico, grande tifoso rossonero, critica il Milan attuale.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 07:53