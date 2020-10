Milan, nuovo caso di Coronavirus: positivo Daniele Bonera

Ancora un caso di Coronavirus al Milan. Daniele Bonera, ex difensore rossonero e attuale assistente di Stefano Pioli, è risultato positivo ad un tampone, effettuato a domicilio in seguito a un rialzo febbrile.

Questo il comunicato del club rossonero: “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.

Resta un po’ di preoccupazione in vista del derby contro l’Inter, in programma sabato alle 18. Zlatan Ibrahimovic è guarito dal virus ed è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Ancora fuori causa Matteo Gabbia, trovato positivo durante la trasferta in Islanda con l’Under 21, e Leo Duarte. Il difensore brasiliano, trovato positivo lo scorso 22 settembre, è ancora in attesa del doppio tampone negativo.

L’Inter conta invece 6 positivi: Ashley Young si è aggiunto nei giorni scorsi a Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan e Ionut Radu.

OMNISPORT | 13-10-2020 12:52