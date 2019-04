Milan, Champions a rischio: rossoneri beffati a Parma

Il Milan non va oltre l’1-1 a Parma nell’anticipo delle 12.30 della 33esima giornata di serie A: le reti nella ripresa, a Castillejo replica su punizione Bruno Alves nel finale. Nuova frenata per i rossoneri che ora rischiano di essere superati dalla Roma, in campo in serata contro l’Inter, e agganciati dall’Atalanta, attesa alla difficile trasferta di Napoli a Pasquetta. Senza dimenticare la Lazio, ormai vicinissima: si complica quindi la volata per la Champions League. I crociati si godono invece il pareggio in extremis e salgono a 36 punti, vicini alla salvezza.

Poco Milan e buon Parma nel primo tempo al Tardini. I rossoneri non riescono a sviluppare il loro gioco offensivo e a trovare varchi nella folta difesa crociata, disposta a 5, mentre la squadra di D’Aversa colleziona diverse occasioni: al 19′ Kucka sfiora il vantaggio con una splendida rovesciata, al 38′ Ceravolo in girata spedisce alto, al 39′ Gervinho spreca un rimpallo fortunato tirando in curva. Nel finale di tempo ancora i padroni di casa hanno una grande chance con Gazzola, disinnescato da Donnarumma. Piatek spesso isolato, i cross in area degli esterni del Diavolo sono imprecisi.

Dopo dieci minuti di nulla in avvio di ripresa, Gattusoprova a dare la scossa inserendo due giocatori offensivi: prima Cutrone per Bakayoko, poi Castillejo per Conti. La mossa di Ringhio ha effetti immediati: al 70′ i rossoneri passano in vantaggio grazie a Castillejo, che insacca di testa il primo traversone preciso di Suso.

D’Aversa deve scoprirsi e inserisce Siligardi per rafforzare il peso offensivo del suo undici, Gattuso riequilibra i suoi mettendo in campo Biglia per Calhanoglu. La partita si anima: il Milan al 74′ trova il 2-0 con Cutrone, ma l’attaccante rossonero è in posizione irregolare; al 78′ il Diavolo è invece fortunato quando una conclusione del neo entrato Siligardi colpisce il palo.

Il Milan sembra controllare ma all’88’ Bruno Alves lo gela: il portoghese con una punizione perfetta batte Donnarumma e trova l’1-1.

