Milan, nuovo nome per l'attacco: Cutrone sacrificato

La trattativa tra il Milan e la Fiorentina per il trasferimento di Jordan Veretout nei rossoneri è arrivata a un punto cruciale, ma a fare rumore in queste ore è la nuova indiscrezione di mercato che riguarda l’attacco a disposizione di Marco Giampaolo.

Secondo le voci riportare da Il Tempo, il Diavolo ha messo nel mirino l’attaccante della Lazio Joaquin Correa. Secondo il quotidiano romano, Maldini e Boban avrebbero provato a offrire ai biancocelesti il cartellino di Patrick Cutrone più una ventina di milioni di euro per il Tucu, che nella scorsa stagione è esploso conquistando il posto da titolare.

Il presidente Claudio Lotito, che ha respinto Napoli e Atletico Madrid che si erano già fatti avanti per il giocatore, chiede almeno 60 milioni di euro. I rossoneri, che valutano Cutrone una trentina di milioni, aspettano una risposta da parte del patron dei capitolini.

Nella scorsa stagione Correa ha disputato 44 partite tra campionato e coppe, mettendo a segno 9 reti: ha segnato due volte proprio contro il Milan, in campionato e in Coppa Italia. Per le sue caratteristiche, e la sua versatilità, Correa sarebbe l’ideale per il gioco di Giampaolo.

“Carico. Pronto. Felice. E con il sorriso. Si riparte”, ha scritto alcuni giorni fa Correa sul proprio profilo Instagram, in vista della ripresa degli allenamenti dopo la pausa estiva.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 12-07-2019 12:59