Milan: O si parla sempre o zitti, Serafini mette d'accordo tutti

Il derby sarà sicuramente la lente d’ingrandimento e insieme la prova del nove sia per i problemi di Milan e Inter che per verificare quanto ci sia la mano di Giampaolo e Conte nelle due squadre meneghine. Per diversi motivi tutte e due finora hanno dato la sensazione di essere incompiute ma se i nerazzurri sono comunque in testa alla classifica è la somma dei risultati e delle prestazioni dei rossoneri a lasciare perplessi.

I DUBBI – Giampaolo finora non ha convinto: probabilmente nè i tifosi nè gli stessi giocatori. Il tecnico paga anche una certa inesperienza nelle grandi piazze e la sua originale maniera di comunicare con i media. I dubbi su di lui c’erano prima e ci sono ancora ma la domanda è: li ha anche la società nei suoi confronti?

LA FORMAZIONE – Per Luca Serafini i problemi ci sono. Il giornalista, esperto del mondo rossonero, si pone diversi interrogativi nel suo editoriale per Milannews e trova difetti un po’ ovunque: “Giampaolo, dice Boban, è in ritardo sulla tabella di marcia e uno dei problemi forse è proprio questo. Bisogna che l’allenatore scelga una formazione titolare e lavori su di essa, dando certezze e punti di riferimento intorno ai quali realizzare la sua idea di gioco”.

I SILENZI – Se c’è una cosa che ha caratterizzato quesi mesi in seno alla società milanista è stata quella dell’apparente distacco. Non si ricordano frasi particolari del presidente Scaroni, Gazidis non parla mai, Elliott neanche e gli stessi Boban e Maldini rilasciano dichiarazioni col contagocce.

LA COERENZA – Da qui parte Serafini nel sottolineare un’incongruenza. Serafini dice di aver apprezzato il silenzio invalicabile di Maldini e Boban durante tutta la sessione di mercato e il prolungamento di questa discrezione alla stagione agonistica. “Se però questo silenzio, esteso anche a questioni delicate come gli arbitraggi o i cori e i buuu di Verona all’indirizzo di Kessie, viene rotto solo per precisare che ci si aspettava di essere un po’ più avanti sul piano del gioco a questo punto della stagione. rimango perplesso. Maldini e Boban hanno scelto Giampaolo nello scetticismo e nelle perplessità generali: ora questa scommessa devono sostenerla, proteggerla, difenderla… E’ una condizione insindacabile per la riuscita della stagione”.

LE REAZIONI – I tifosi del Milan sono d’accordo nella stragrande maggioranza a giudicare da quanto si legge sui social: “Perfetto! Anche su Maldini e Boban: i panni sporchi li lavino in casa e, all’esterno, che si spendano un po’ a tutelare il Milan” o anche: “Le critiche costruttive aiutano a crescere però se non hai parlato per 2 mesi forse è il caso di continuare ancora un po’ e vedere cosa succede”.

LE ACCUSE – I fan rossoneri sono preoccupati: “È solo una sensazione figlia di tanti anni di cambi e di insuccessi ma a me sembra che Boban non sia mai stato del tutto convinto di Giampaolo. Vero è che il suo ruolo nel Milan poco avrebbe a che fare con questa scelta, però è un pensiero che non riesco a togliermi dalla mente”.

L’EQUIVOCO – Neanche Giampaolo viene risparmiato: “Il Milan ha in questi anni un grande equivoco tattico che incide pesantemente sulle idee di ogni allenatore rossonero. …SUSO” o anche: “Concordo in tutto specie per quanto riguarda la formazione base a cui il mister dovrebbe affidarsi per una identità di gioco …. e sinceramente questo è il punto che più mi preoccupa..” e infine: “Giampaolo se la sta giocando male con idee confuse, ama giocare con il 4-3-1-2 e non ha trovato il trequartista…inutile ostinarsi con Suso, è la contraddizione che lo/ci farà affondare….purtroppo!”.

SPORTEVAI | 20-09-2019 11:13