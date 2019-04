Milan, obbligo plusvalenze: via due big

Aspettando il Tas, come primo step. Sperando di conquistare un posto in Champions, indispensabile per risanare in parte i conti. Confidando che l’Uefa non rincari la dose dopo il deferimento di ieri. Sono giorni difficili per il Milan che però si sta già attrezzando per la prossima stagione. Pronti un piano-A e un piano-B sul mercato, a seconda delle variabili di cui sopra ma anche nel migliore dei casi la situazione resta complicata. Se anche dovessero arrivare i soldi della Champions e ammettendo pure che la vicenda del fair-play finanziario si possa risolvere in maniera non troppo cruenta, la società rossonera sarà costretta a fare dei sacrifici. Per arrivare ai nomi che circolano e per non peggiorare un bilancio che resta in rosso, la strada è una sola. Vendere. E non basta neanche quello, bisogna saper vendere.

LE PLUSVALENZE – Il Milan infatti ha necessità di fare plusvalenze, ecco perchè paradossalmente sono fuori gioco i due giocatori forse più richiesti in questo momento, ovvero Piatek e Romagnoli. Il polacco si sta mettendo in mostra agli occhi del mondo e piace anche a club inglesi ma è stato pagato 35 milioni di euro. Il suo cartellino è quasi raddoppiato, ma l’investimento iniziale è stato forte e non è stato ancora ammortizzato e spalmato nei bilanci. Il bomber rimarrà e si costruirà la squadra su di lui. Il difensore centrale è un altro pezzo pregiato, ma fu pagato 25 milioni di euro. Anche lui oggi vale di più ma la sua cessione non frutterebbe una plusvalenza-super.

CHI RISCHIA – Ad essere sacrificabili sono in tre: Donnarumma, Cutrone e Suso. Portiere, attaccante e fantasista hanno quotazioni elevate (Gigio non vale più 80 milioni come 2 anni fa ma è arrivato quasi gratis ed eventuali 50 milioni per la sua cessione sarebbero una plusvalenza netta, Cutrone viene dalle giovanili e non vale meno di 40 milioni, così come lo stesso Suso che fu pagato la miseria di 200mila euro). Il Milan sarebbe intenzionato a trattenere Donnarumma (che è ancora giovanissimo e non perderebbe valore di mercato) e a sacrificare Cutrone (chiuso da Piatek) e Suso che vanta diversi estimatori. Con queste due cessioni si potrebbero parzialmente risanare i conti e pianificare il futuro.

