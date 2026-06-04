Milan, occasione Mondiale: da Leao a Gimenez, la vetrina delle nazionali può rimediare al fallimento Champions  

Sono ben 10 i rossoneri che parteciperanno alla Coppa del Mondo: alcuni potrebbero rivalutarsi per poi essere ceduti, aiutando il club sul piano economico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I Mondiali possono aiutare il Milan ad avviare la sua ennesima rifondazione: da Rafa Leao a Santi Gimenez, sono tanti i giocatori rossoneri che potrebbero alzare il valore del proprio cartellino grazie al torneo Fifa per poi essere ceduti, aiutando il club a colmare il vuoto nel bilancio apertosi con la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan e l’occasione Mondiale

Il Milan è la squadra italiana con più giocatori ai Mondiali: ben 10 i rossoneri che saranno protagonisti del torneo Fifa al via la prossima settimana in Canada, Stati Uniti e Messico. Una situazione che potrebbe tornare estremamente utile al club rossonero, alle prese con una rifondazione tecnica – l’ennesima degli ultimi anni – che non potrà però contare su ingenti investimenti a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League.

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Il Portogallo per rivalutare Leao

Mancando il 4° posto, il Milan ha perso almeno 40 milioni di euro, cifra a cui vanno aggiunti i potenziali guadagni derivanti dai risultati della prossima league phase e delle eventuali partite della fase a eliminazione diretta. Denaro che il club dovrà recuperare cedendo alcuni dei suoi giocatori: quelli convocati in nazionale potranno sfruttare i Mondiali non solo per mettersi in mostra agli occhi di potenziali acquirenti, ma anche per rivalutare il valore del proprio cartellino.

Il caso più emblematico è quello di Rafa Leao, il primo dei sacrificabili: trovare un club che paghi i 175 milioni di euro della sua clausola rescissoria è follia in questo momento, ma se l’attaccante dovesse giocare un buon Mondiale con la maglia del Portogallo allora il Milan potrebbe chiedere più dei 50 milioni di euro che oggi rappresentano il prezzo fissato sul suo cartellino.

Le situazioni di Gimenez, Estupiñan e Jashari

Altro giocatore che deve assolutamente sfruttare la Coppa del Mondo è Santiago Gimenez: dovesse riprendersi il posto da titolare del Messico, suo fino a prima dell’infortunio, e segnare qualche gol, l’ex Feyenoord potrebbe ritrovare estimatori in Europa e aiutare il Milan a liberarsi di lui. Discorso simile per Pervis Estupiñan, delle colonne dell’Ecuador ma flop in rossonero, anch’egli nell’elenco degli esuberi.

Ardon Jashari, in teoria, non è sulla lista dei partenti del Milan, che investì 36 milioni di euro la scorsa estate per prelevarlo dal Bruges: il centrocampista vorrebbe restare in rossonero e dimostrare il suo valore, ma un buon Mondiale con la Svizzera potrebbe aiutarlo a riaccendere l’interesse dei club che si erano avvicinati a lui prima del passaggio al Milan.

I casi Maignan e Rabiot

Con le cessioni di due tra Leao, Gimenez, Estupiñan e Jashari, il Milan potrebbe colmare il vuoto nel bilancio aperto dalla mancata qualificazione Champions. Accanto a questi tre, ci sono poi giocatori di cui il club non vorrebbe privarsi, ma che in caso di buone prestazioni ai Mondiali potrebbero generare offerte ricche e difficili da rifiutare. È il caso di Mike Maignan, titolare in una delle grandi favorite come la Francia; o del connazionale Adrien Rabiot: un’ottima Coppa del Mondo obbligherebbe il Napoli a presentare un’offerta ben più sostanziosa di 15 milioni di euro, il valore dato oggi al cartellino dal Milan stesso.

Più difficile che il Mondiale aiuti a rivalutare Koni De Winter, destinato a un ruolo da comprimario nel Belgio, mentre il Milan ritiene incedibili Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers: più che per questioni economiche, a entrambi servirebbe una buona Coppa del Mondo per riprendere fiducia e presentarsi al meglio al via della nuova stagione.