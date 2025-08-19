Milan, occasione Rabiot: perché il pupillo di Allegri può sostituire Reijnders meglio di Jashari. Ansia Leao, quando torna

Finito fuori rosa al Marsiglia, Adrien Rabiot è un nome che torna di moda per il Milan, dove Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte. I rossoneri intanto dovranno fare a meno di Leao per qualche settimana

Il Milan è certamente tra le squadre italiane più attive sul calciomercato. Dopo una stagione altamente deludente i rossoneri hanno infatti avviato una rivoluzione affidandosi a Massimiliano Allegri in panchina e a tanti nuovi acquisti. Gli arrivi potrebbero però non essere ancora finiti, visto che il Diavolo è ancora alla ricerca di un attaccante e che a centrocampo potrebbe arrivare un vecchio pallino del nuovo tecnico, ovvero Adrien Rabiot, sostituto ideale di Tijjani Reijnders volato al Manchester City. Intanto dall’infermeria non arrivano buone notizie per Rafael Leao, che quasi sicuramente salterà la prima di campionato, e forse non solo.

Sondaggio del Milan per Rabiot, pupillo di Allegri

Nonostante gli arrivi di Samuele Ricci, Luka Modric e Ardon Jashari, il Milan potrebbe accogliere un nuovo centrocampista oltre a un attaccante. Stando a quanto riportato da Sportmediaset infatti i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per Adrien Rabiot, protagonista di un inizio di stagione da dimenticare con il Marsiglia, che ha deciso di metterlo fuori rosa in seguito alla rissa con il compagno di squadra Jonathan Rowe dopo la sconfitta all’esordio in Ligue 1 contro il Rennes.

Il centrocampista francese è infatti da sempre un pallino di Massimiliano Allegri, che lo ha allenato alla Juventus e sotto la cui gestione ha vissuto le sue migliori stagioni in carriera, così come Max è un allenatore per il quale Rabiot prova molta stima e con cui si trova alla grande, come confermato tempo fa da Adrien, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport aveva aperto a un trasferimento alla corte di Allegri: “A Marsiglia gioco la Champions, ma è chiaro che se mi chiama Allegri sarò sempre disponibile a parlarci. Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi lavora con lui e quando lo chiama mi dice ‘vieni che ti passo tuo papà’. Con Allegri posso parlare di tutto, lo apprezzo molto, ha una mentalità vincente”. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio di 5 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Rabiot può essere il sostituto ideale di Reijnders

Rabiot in un certo senso rappresenterebbe anche il sostituto ideale di Tijjani Reijnders, forse più di tutti gli altri centrocampisti arrivati finora al Milan in questa sessione di calciomercato. Nessuno tra Ricci, Modric e Jashari sembra infatti poter portare in dote ai rossoneri i quantitativi di gol che garantiva l’olandese volato in Premier League e autore la passata stagione di 15 reti, 10 delle quali in Serie A.

Numeri impressionanti per un centrocampista, ma non lontani da quelli che potrebbe portare Rabiot, reduce da 9 gol in Ligue 1 con il Marsiglia e che sotto Allegri aveva sfiorato la doppia cifra in Serie A realizzando 8 gol nella stagione 2022/2023.

Quando torna Leao

Intanto arrivano le prime brutte notizie in casa Milan dall’infermeria. Rafael Leao infatti quasi certamente non sarà a disposizione per l’esordio in campionato contro la Cremonese previsto sabato 23 agosto alle 20:45. Il fantasista portoghese si è sottoposto questa mattina a degli esami strumentali per valutare l’infortunio rimediata in Coppa Italia contro il Bari. Esami che hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro che, oltre allarma di Serie A, potrebbe obbligarlo a saltare anche la trasferta di Lecce di venerdì 29 agosto, ma novità a riguardo si avranno solo con l’avvicinarsi della sfida.