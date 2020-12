Milan: occhi su Scamacca per Giugno

Due gol e un assist in campionato e una doppietta in Coppa Italia in poco più di una decina di partite: un biglietto da visita notevole per il giovane attaccante del Genoa e della Nazionale italiana Under 21.

Gianluca Scamacca, classe 1999, 1.95 per 85 kg si sta mettendo in luce tra le fila rossoblu e sta attirando su di se parecchie attenzioni. Il Milan che sta progettando il futuro con grande meticolosità, è piombato sul giocatore con decisione. Due gli ostacoli da superare: l’attaccante è al momento ancora di proprietà del Sassuolo che per cederlo non chiede meno di 20 milioni; i rossoneri però vogliono giocare d’anticipo e offrono al Genoa, il promettente Lorenzo Colombo, accollandosi l’attuale accordo fra i neroverdi e il club di Preziosi, che passerebbe quindi al Milan.

Il Grifone in estate lo ha preso in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, quindi, a fine stagione i rossoneri potrebbero valutare l’eventuale acquisto a titolo definitivo, trattando col Sassuolo. Se il Genoa accettasse lo scambio col Milan perderebbe il diritto di riscatto risparmiando una cifra importante e potrebbe contare su un prospetto di sicuro avvenire come il giovane attaccante rossonero.

OMNISPORT | 21-12-2020 09:20