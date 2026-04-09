Milan, offerta per Goretzka: lo scippo alla Juventus e il piano di Allegri. Poi parte la caccia al bomber

Sfumato Vlahovic, vicino al rinnovo con i bianconeri, ecco la rivincita sul mercato: è scattato l'assalto al forte centrocampista del Bayern Monaco, i dettagli

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Il Milan accelera sul mercato con una strategia chiara: pochi innesti, ma mirati e di alto livello. L’obiettivo – non è certo un mistero – è rinforzare ogni reparto con profili di qualità ed esperienza, concentrando però gli sforzi principali sull’attacco. A centrocampo è scattato l’assalto a Leon Goretzka, 31enne gigante del Bayern Monaco con il contratto in scadenza a giugno. C’è da battere la concorrenza tutta italiana di Juventus, Inter e Napoli ed è per questo motivo che il club di via Aldo Rossi ha già messo sul tavolo un’offerta importante per convincere il centrocampista tedesco. Poi l’attenzione si sposterà nuovamente sul bomber: tutti i nomi sul taccuino del ds Igli Tare.

Milan all’assalto di Goretzka: c’è l’offerta

Nonostante i 31 anni, il centrocampista del Bayern Monaco resta uno dei profili più ambiti in Europa, soprattutto perché si libererà a zero. In un contesto in cui i club di Serie A non possono competere con le cifre folli della Premier League, occasioni di questo tipo vanno colte al volo e senza indugi.

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La Gazzetta dello Sport svela i dettagli dell’offerta al classe 1995 di Bochum che vanta 69 presenze con la maglia della nazionale tedesca: contratto fino al 2029 e ingaggio da 5 milioni di euro all’anno. Un dettaglio potrebbe fare la differenza: rispetto alla concorrenza, il club rossonero avrebbe messo sul piatto un anno in più di accordo, elemento tutt’altro che secondario considerando l’età del giocatore.

Sfida alla Juventus, la vendetta per Vlahovic

Le strade di mercato di Milan e Juventus tornano a incrociarsi, dando vita a un nuovo e appassionante duello. Fino a poche settimane fa i rossoneri sembravano molto vicini a Dusan Vlahovic, che Max Allegri avrebbe voluto allenare di nuovo per affidargli le chiavi dell’attacco. Poi è arrivata la svolta inaspettata: il centravanti serbo è, ora, ad un passo dal rinnovo di contratto in scadenza tra due mesi.

L’ultimo infortunio potrebbe incidere sulle tempistiche e sulle condizioni dell’accordo, ma la fumata bianca appare sempre più probabile, con i bianconeri pronti a chiudere a condizioni più favorevoli. Ecco, allora, quella che può diventare una vera e propria rivincita sul mercato: il Milan ha accelerato con ferocia su Goretzka, provando a bruciare la concorrenza della Signora e a piazzare un grande colpo a centrocampo.

Perché Allegri vuole Goretzka

Il Milan si prepara a far ritorno in Champions League e lì in mezzo c’è bisogno di alzare il livello. Il piano di Allegri prevede una mediana a tre capace di coniugare qualità, quantità ed esperienza, un mix che può fare la differenza tanto in Italia quanto in Europa. A Luka Modric, di cui si attende con fiducia la decisione del rinnovo, il compito di illuminare la manovra protetto dall’intensità e dalla fisicità di Goretzka e Adrien Rabiot, ai quali non mancano neppure capacità realizzative.

Per intenderci: il tedesco vanta 15 gol con la nazionale tedesca e 48 (più di 50 assist) nelle 303 presenze col Bayern Monaco. Con questo centrocampo, Allegri punta a costruire una linea in grado di dettare i ritmi, proteggere la difesa e incidere davanti.

Caccia al bomber: i nomi

Mentre si attende la risposta di Goretzka, il Milan non resta a guardare e si concentra anche sull’attacco. Che cambierà volto. Moise Kean e Mateo Retegui restano piste valide, ma nelle ultime ore sono in crescita le quotazioni di Nicolas Jackson, attualmente in prestito al Bayern Monaco e di proprietà del Chelsea.

Occhio a un altro possibile testa a testa con la Juventus: nel mirino di Tare è finito anche Darwin Nunez, che vuole lasciare l’Al Hilal. Sul fronte cessioni si valuta la cessione di uno tra Pulisic e Leao e si cercano acquirenti per Nkunku e Gimenez.