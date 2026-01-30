Milan, offerti 5 milioni a Sergio Ramos: pronto un altro colpo alla Modric

In Iraq vorrebbero l'ex Real ma rivelano la clamorosa offerta dei rossoneri per il 39enne difensore spagnolo col vizio del gol, trattative in corso

A Thiago Silva, che voleva tornare, avrebbe chiuso le porte ma sarebbe pronto a spalancarle per un altro “vecchietto” della difesa: il Milan avrebbe offerto un ingaggio di 5 milioni all’ex Real Madrid Sergio Ramos. Lo sostiene il presidente del club arabo Al Quwa Al Jawiya che è egualmente sulle tracce del giocatore.

Sergio Ramos prossimo a comprare il Siviglia

Dopo aver chiuso l’esperienza con i messicani del Monterrey lo scorso dicembre e pur continuando a impegnarsi per acquisire il Siviglia (offerti 400 milioni per rilevare il club dove ha giocato dal 2003 al 2006 prima di passare al Real Madrid e nella stagione 2023-24 dopo i due anni col Psg), Sergio Ramos non si è ritirato dal calcio giocato nonostante i suoi quasi 40 anni. Sulle sue tracce c’è il club iracheno dell’Al Quwa Al Jawiya che afferma di aver fatto un’offerta al difensore centrale spagnolo.

Maad Badai , presidente del club, ha confermato a diversi media del paese mediorientale: “L’offerta fatta alla stella spagnola Sergio Ramos è autentica e sincera al cento per cento . È stata fatta dalla dirigenza del club e il suo agente l’ha accettata volentieri “. L’Al Quwa Al Jawiya è attualmente secondo nel campionato iracheno, a un punto dalla capolista Al-Karma.

L’offerta del Milan

Badai fa però un’altra rivelazione: “Stiamo ancora aspettando la risposta del giocatore all’offerta di Al-Quwa Al-Jawiya, e abbiamo anche appreso che il Milan è entrato in gioco e ha offerto al difensore spagnolo uno stipendio di cinque milioni di dollari. Pertanto, stiamo continuando le trattative e aspettiamo la risposta ufficiale del giocatore”.

La carriera di Sergio Ramos

Per il Milan sarebbe un altro colpo “alla Modric”, un giocatore in età assai avanzata ma di esperienza e classe assoluta. Ramos ha segnato 147 gol nell’arco della sua carriera, compresa una rete (all’Inter) nello scorso mondiale per club. Nel corso dei suoi quasi 25 anni di carriera, Sergio Ramos ha messo in bacheca la bellezza di 30 titoli tra squadre di club e Nazionale spagnola. Inclusa la vittoria degli Europei Under 19 del 2004.

Real Madrid (2005–2021): 22 trofei totali; 5 campionati spagnoli (Liga); 2 Coppe del Re; 4 Supercoppe spagnole; 4 Champions League; 3 Supercoppe UEFA; 4 Mondiali per Club FIFA

22 trofei totali; 5 campionati spagnoli (Liga); 2 Coppe del Re; 4 Supercoppe spagnole; 4 Champions League; 3 Supercoppe UEFA; 4 Mondiali per Club FIFA Paris Saint-Germain (2021-2023) : 3 trofei totali: 2 Campionati di Ligue 1; 1 Supercoppa Francese

: 3 trofei totali: 2 Campionati di Ligue 1; 1 Supercoppa Francese Spagna (Nazionale maggiore): 5 trofei totali: 1 Coppa del Mondo (2010); 2 Europei (2008, 2012)

2 Confederations Cup (2009, 2013).

5 trofei totali: 1 Coppa del Mondo (2010); 2 Europei (2008, 2012) 2 Confederations Cup (2009, 2013). A livello individuale, Sergio Ramos è stato nominato cinque volte Miglior Difensore de LaLiga spagnola (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 e 2016-17) e due volte Miglior Difensore della Champions League (2016-17 e 2017-18). Si è inoltre aggiudicato lo scettro di Miglior Difensore della storia del calcio nei Globe Soccer Awards 2022.