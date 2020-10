Milan ok in Scozia: la critica al rossonero riaccende il derby

Il Milan continua a vincere e convincere. Anche in Scozia, sul campo del Celtig Glasgow la banda di Pioli ha allungato la striscia positiva di questo fantastico inizio stagione cominciando al meglio la strada in Europa League. Ma basta poco per riaccendere in rete il clima di derby non ancora sopito ad alcuni giorni di distanza dalla vittoria dei rossoneri in campionato. E’ bastata infatti la critica mossa da un tifoso nerazzurro nei confronti di un giocatore rossonero, uno tra i pochi stasera sotto le aspettative, Sandro Tonali, ad accendere un parapiglia in rete.

Il Milan di Pioli e Ibra non si ferma più

Andando per gradi va registrata la nuova, ennesima vittoria, da inizio stagione, del Milan che anche al Celtik Park di Glasgow ha portato avanti il suo magic moment cementato dalla vittoria del derby sabato scorso e dal primo posto a punteggio pieno in campionato. Anche le statistiche sorridono ai rossoneri. Il Milan di Pioli segna almeno due gol per la decima partita consecutiva: non capitava dall’autunno 1964, allenatore Nils Liedholm, qualcosa come 56 anni fa.

Gli elogi si sprecano in rete per i milanisti in brodo di giuggiole davanti alla tastiera: “Palla di Ibrahimovic per Theo Hernandez nell’azione del 2-0 tanto semplice quanto splendida. Perfetta, sulla corsa e sul piede giusto. Poi diventa più facile per tutti”; “Sintesi del primo tempo: ci buttiamo nello spazio che è un piacere Faccina abbagliata dal successo Il Milan di Pioli gioca bene a calcio, poco da aggiungere”; e ancora “Il più classico dei contropiedi ben fatti, punta incontro, esterno basso che va sopra e esterno alto che si accentra e conclude”. Tra i vari Ibra, Theo i tifosi rossoneri hanno un nuovo idolo Brahim Diaz e la richiesta è una sola: “Riscattatelo a tutti i costi la prossima estate”; “Il Milan deve fare tre cosa: rinnovare Pioli, rinnovare Ibrahimovic e riscattare Diaz”.

Critiche a Tonali, è di nuovo Inter-Milan sul web

Sono stati gli stessi tifosi del Milan a sottolineare alcune prove sotto le aspettative, lo stesso Theo Hernandez dopo la prova opaca nel derby contro Hakimi, ha deluso un po’ anche stasera, tanto che qualcuno consiglia “un periodo di riposo”. Ha dato fastidio la leggerezza di Leao nell’entrare in campo: “Leao un Balotelli più scarso“; “Leao si deve svegliare però #CelticMilan”; “Ma Leao è entrato pensando di fare un picnic o cosa?”.

Qualcuno ha anche sottolineato la prova non delle migliori di Tonali primo italiano del 2000 a esordire in Europa. “Mi duole dirlo ma Tonali stasera ha fatto una partita indecente”; “Deve ancora capire dove si trova” scrivono in molti milanisti. Ma è quando le critiche arrivano da alcuni interisti che la discussione si scatena: “Poverino #Tonali sembra tipo il bambino piu piccolo al parco con i grandi”. Le risposte in difesa del gioiellino del mercato rossonero, di fatto strappato proprio all’Inter che l’ha lasciato andare per puntare su Vidal, sono state al fulmicotone: “Smettila Buffone”; “Mettiti in lista per un trapianto di fegato”; “Meglio la doppietta di Vidal ieri sera in effetti…”; “Continui a rosicare eh?”

