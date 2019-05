Milan, ora c'è un chiaro favorito per la panchina

Ore caldissime per il futuro della panchina del Milan. In pole per il ruolo di allenatore dei rossoneri c'è ora Marco Giampaolo: il tecnico abruzzese considera ormai concluso il suo ciclo alla Sampdoria e ha fissato un incontro con il club blucerchiato per parlare della risoluzione del contratto con un anno di anticipo.

Dopo tre stagioni con due decimi e un nono posto in campionato, Giampaolo è alla ricerca di nuovi stimoli e cercherà una via di uscita per la rescissione consensuale del contratto. Lunedì il vertice decisivo con Ferrero.

Quello di Giampaolo è il primo nome sulla lista del club rossonero: secondo il Corriere della Sera, convince sia Paolo Maldini quanto Ivan Gazidis per il suo calcio propositivo e la valorizzazione dei giovani. In carriera ha lanciato giocatori come Zielinski, Schick, Torreira e Skriniar, ora tutti affermati a livello mondiale.

Resta in ogni caso viva anche la candidatura di Simone Inzaghi: ma i continui no di Lotito hanno abbassato le sue quotazioni. Più improbabile la scelta di un allenatore straniero (Sergio Conceiçao, attuale tecnico del Porto, Rudi Garcia e Paulo Fonseca i nomi fatti), soprattutto se Paolo Maldini dovesse decidere di dire sì alla proposta di Gazidis di assumere il ruolo di direttore tecnico.

Secondo quanto riporta Sportitalia, anche Josè Mourinho nelle scorse ore sarebbe stato vicino al Milan: se fosse arrivato come dt Campos, poi sfumato, lo Special One sarebbe balzato in pole position per il Diavolo.

La dead line per la scelta del nuovo allenatore è stata fissata per martedì prossimo, secondo Sportmediaset: per allora tutti i nodi saranno sciolti, e si potrà cominciare a programmare la prossima stagione.

"Il nuovo allenatore sarà scelto con cura: non importa l'età o la nazionalità, importa che sia adatto a ciò che vogliamo fare e costruire", ha assicurato Gazidis nei giorni scorsi.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 13:07