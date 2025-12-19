Milan, ora Thiago Silva è una priorità: il ruolo di Allegri nell'affare, perché Max insiste per il brasiliano

Dopo la sconfitta in Supercoppa col Napoli è scattato l'allarme difesa: 7 gol incassati nelle ultime 4 uscite. Si punta sul ritorno dell'esperto brasiliano

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A Max Allegri non serve solo un centravanti, ma anche un difensore. Forte, d’esperienza. Il campanello d’allarme è scattato dopo la semifinale di Supercoppa persa col Napoli: De Winter, che ha sostituito l’infortunato Gabbia, è stato annichilito dall’indemoniato Hojlund. E, allora, Thiago Silva diventa una priorità. La carta d’identità dice 41, più di Modric. Fa nulla: il grande ex, che ha salutato la Fluminense, è ancora in gran forma e ha i Mondiali nel mirino. Il ruolo dell’allenatore nell’affare e la richiesta alla società.

Milan, priorità Thiago Silva: la situazione

Tare si muove su più fronti: la difesa e l’attacco. Se lì davanti la scelta sembra sia ricaduta sul tedesco Fullkrug, nome che non scalda affatto la tifoseria, per il pacchetto arretrato prende sempre più quota l’ipotesi del ritorno di Thiago Silva. Classe 1984 di Rio de Janeiro, 113 presenze con la nazionale brasiliana che intende riportare sul tetto del mondo in tandem con Carletto Ancelotti, 315 col PSG, 155 col Chelsea e 119 col Milan, of course.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Statistiche che ne certificano la grandezza, lo status di leader. Chiusa la parentesi ‘a casa’ con la Fluminense, Thiago Silva intende regalarsi una last dance in Europa per arrivare al top alla rassegna iridata in Canada, Messico e Stati Uniti.

Il ruolo di Allegri nell’affare

Scende in campo Max. Che con Thiago ha vinto uno scudetto nella stagione 2010-11 e pure una Supercoppa Italiana. I due si conoscono, si stimano. Soprattutto, si parlano. Già, Allegri lo avrebbe sentito con l’obiettivo di offrirgli una maglia da titolare nel suo Milan.

Che lì dietro ha bisogno di un centrale dalle spalle larghe, capace di guidare un reparto che nelle ultime uscite ha sbandato non poco. Sette gol incassati in quattro partite, troppi per una squadra che punta alla cima della classifica. Troppi per una squadra di Allegri, specialista delle difese blindate.

L’offerta al brasiliano e le insidie

Il tecnico livornese ha messo al corrente la società delle sue intenzioni: tornare a lavorare con il sudamericano. Come si può dire no all’allenatore che sta riportando in alto il Diavolo? Il Milan ci prova, anche perché ingolosito dalla posizione del calciatore, che si è svincolato dalla Flu in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Si tratterebbe, dunque, di un’operazione a costo zero, che non nasconde delle insidie, però.

Il piano dei rossoneri è chiaro: sei mesi di contratto, basteranno? Thiago Silva è legatissimo alla piazza, ma è anche attratto dalle sirene della Premier. A Londra risiede la sua famiglia, nel settore giovanile del Chelsea giocano i figli Isago, che ha appena firmato il primo contratto da professionista, e Iago. La scelta non è affatto semplice, ci sono di mezzo cuore e testa, ed è per questo motivo che il ruolo di Allegri – attaccato duramente dal Napoli per lo screzio con Oriali durante la semifinale di Supercoppa – potrebbe risultare determinante per il buon esito dell’affare.