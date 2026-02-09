Milan, ossessione centravanti: Vlahovic o Kean, Allegri punta l’usato sicuro. Il nome a sorpresa e chi parte

Saltato Mateta all'ultimo momento, a giugno i rossoneri andranno di nuovo a caccia di un attaccante: tra i due ex Juventus spunta un top dalla Premier, tutti i nomi

Anche la prossima sessione di mercato sarà nel segno della caccia all’attaccante. Ormai un’ossessione in casa Milan. Fullkrug ha rappresentato la soluzione tampone, mentre Mateta avrebbe dovuto finalmente chiudere il discorso in maniera definitiva. Ma i problemi emersi al ginocchio nel corso delle visite mediche sostenute a Londra hanno riportato il Diavolo al punto di partenza. A giugno non ci sarà bisogno di una rivoluzione profonda, per cui la società concederà assoluta priorità all’acquisto di un super bomber da consegnare ad Allegri. Che preferirebbe puntare sull’usato sicuro, ovvero Vlahovic o Kean.

Milan, caccia al bomber: Vlahovic in cima alla lista

Vlahovic è il nome che mette tutti d’accordo, in via Aldo Rossi. Il contratto in scadenza a giugno lo rende un calciatore molto appetibile, anche fuori dai confini nazionali. Barcellona e Bayern Monaco, infatti, lo monitorano da tempo come possibile erede di Lewandowski e Kean.

Rispetto al Milan avranno anche maggiori risorse economiche per esaudire le richieste d’ingaggio del serbo, che attualmente percepisce 12 milioni nel capoluogo piemontese, ma di certo non possono contare sul fattore Max. Già, Allegri è l’elemento che può fare la differenza, l’uomo capace di convincere Dusan – con cui già ha lavorato alla Juve – a sposare la causa del Diavolo. Al momento ogni scenario è possibile, anche quello più inaspettato: il rinnovo della stella Yildiz potrebbe spianare la strada ad altre firme eccellenti, come quelle di McKennie e appunto Vlahovic.

Allegri punta anche Kean, altro ex Juventus

Come riferisce TuttoSport, torna di moda anche Moise Kean, che Allegri fece esordire in prima squadra alla Juventus all’età di 16 anni. E lo ha poi rivoluto ai piedi della Mole in occasione della sua seconda esperienza con la Signora. Insomma, fiducia totale. Fa nulla che l’attaccante quest’anno non si stia ripetendo a Firenze: il tecnico toscano è sicuro di poterne esaltare le caratteristiche a beneficio di un Milan, che ha bisogno di un bomber prolifico.

In questo caso il nodo è rappresentato dalla clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Ma il futuro del classe 2000 è legato ai risultati sportivi del club affidato a Paratici: in caso di retrocessione in Serie B, Kean potrebbe partire anche a cifre inferiori.

Il big a sorpresa e chi può partire

Tare scandaglia il mercato, valuta le occasioni. Tra i calciatori che potrebbero essere presi a prezzo di saldi figura Gabriel Jesus, il cui contratto con l’Arsenal scadrà nel 2027. Le qualità del 28enne brasiliano non si discutono, ma la sua tenuta fisica sì: al Milan serve davvero un campione di cristallo?

Per quanto riguarda le uscite, in lista di sbarco è finito da tempo Santiago Gimenez, ancora fermo ai box per infortunio. Uno tra Fullkrug e Nkunku è di troppo: la seconda parte di stagione dirà chi tra i due resterà alla corte di Allegri.