Milan, oltre a Ozek spunta la soluzione preferita da Ibrahimovic: rimangono Kirovski e Gardiner, Cardinale alle strette

Dopo i rifiuti di Krosche e Hardung, Cardinale valuta il 31enne Ozek. Ibra sponsorizza Kirovski, ma non c'è più tempo da perdere: Amorim attende risposte

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Chi sperava in una reazione a catena è rimasto deluso. Dopo Ruben Amorim, il nulla. Il Milan si è inceppato di nuovo e, a dieci giorni dall’inizio del calciomercato, Gerry Cardinale continua a incassare rifiuti. Dopo il no di Rangnick, è arrivato anche quello dell’Eintracht Francoforte per Krosche e Hardung. E allora, avanti con i casting. In via Aldo Rossi mancano ancora i dirigenti: l’ultima idea porta a Devin Ozek, ma dagli Stati Uniti Ibrahimovic spinge per l’amico Kirovski.

Milan, mercato fermo dopo Amorim: manca il ds

A quasi un mese dal repulisti, Cardinale è riuscito a individuare soltanto il nuovo allenatore. E non è stata una ricerca semplice, viste le numerose trattative concluse con un nulla di fatto. Ora, però, bisogna sostenere Amorim con un direttore tecnico e un direttore sportivo. Mercato e ritiro sono ormai alle porte e ancora non è chiaro chi dovrà guidare la campagna acquisti.

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Innanzitutto bisognerà modellare la rosa sul 3-4-2-1 del tecnico portoghese, vero e proprio marchio di fabbrica dell’ex Sporting e Manchester United. Poi servirà individuare quel centravanti che è tremendamente mancato ad Allegri. Infine, andrà fatta chiarezza sul futuro di alcuni big dello spogliatoio: da Modric, che non ha ancora deciso se rinnovare, a Maignan, tornato insofferente. Da Leao, che ha manifestato la volontà di cambiare aria, a Pulisic, finito nel mirino della Roma. Il ritardo accumulato è notevole. RedBird non ha più tempo da perdere.

Ozek nuova idea per il Milan: chi è il ds seguito da RedBird

Nella giornata di ieri Cardinale ha tentato un nuovo assalto a Krosche e Hardung, ma non c’è stato verso di far cambiare idea all’Eintracht Francoforte. Il muro è rimasto totale. Del resto, chi lascerebbe tutto a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione? Altro giro, altra corsa. Ma si resta sempre in Germania. Tra i profili liberi c’è il 31enne Ozek, giovane dirigente che, dopo l’esperienza al Bayer Leverkusen, si è appena liberato dal Fenerbahce. Per il momento, però, siamo ancora nel campo delle valutazioni: i contatti non sono ancora entrati nel vivo.

Ibrahimovic spinge per Kirovski: il piano per l’area sportiva

Criticato anche nel suo ruolo di commentatore dei Mondiali, Ibrahimovic caldeggia la promozione di Jovan Kirovski, di fatto già impegnato nella gestione dell’area sportiva rossonera. Voluto proprio dal senior advisor di RedBird alla direzione tecnica di Milan Futuro, l’ex dirigente dei Los Angeles Galaxy – dove i due si sono conosciuti – sta colmando il vuoto lasciato dalla partenza di Tare, seguendo anche operazioni in prospettiva come il controriscatto di Camarda e l’ingaggio dell’esterno offensivo classe 2007 Guernier dal Birmingham. Sempre più centrale, infine, anche la figura del britannico Bobby Gardiner. L’analista, al Milan dal 2019, è destinato a raccogliere l’eredità di Moncada nel ruolo di capo scout.