Milan, Paganini non ci sta: Ha inciso zero e parla anche

Lo sfogo di Paquetà, che ha sparato a zero contro Giampaolo, accusato di non essere stato in grado di schierarlo nel suo ruolo naturale e di aver portato praticamente solo confusione nel Milan, ha fatto molto rumore. Le parole del brasiliano arrivano dopo la prima vittoria targata-Pioli ma da qui a dire che il Milan è guarito ce ne passa, così come lo stesso Paquetà continua ad essere un oggetto misterioso il cui valore è tutto da decifrare.

L’ABITUDINE – Paquetà non è certo il primo nè l’ultimo che critica un allenatore esonerato, la storia del calcio è piena di episodi simili ma Paolo Paganini non ha apprezzato lo sfogo del brasiliano.

IL TWEET – Il giornalista della Rai su twitter scrive: “Io non capisco quei calciatori che sparano a zero sull’allenatore esonerato. Mi riferisco a Paquetà su Giampaolo. Sinora Paqueta ha inciso zero per quello che è stato pagato ma in compenso è bravo a parlare, critica e accusa Giampaolo.Un fuoriclasse!”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Soprattutto quando quel giocatore è, ad oggi, una nullità. Non si parla di van Basten o Messi o Ronaldo ma di un signor nessuno”, o anche: “Cadute di stile di bambocci strapagati….un classico”.

FAVOREVOLI – In tanti si dicono d’accordo con Paganini: “Condivido. Sparare a zero su un allenatore esonerato, è pure inelegante oltre che poco professionale. I giocatori dovrebbero imparare a parlare un po’ meno e allenarsi un po’ di più” o anche: “Purtroppo esiste il livello zero….”.

CONTRARI – Il mondo rossonero però si spacca e non pochi difendono Paquetà: “Giampaolo, quello che diceva di Paquetà che è troppo brasiliano ….. ha messo in difficoltà un importante investimento del Milan ed ora il ragazzo ha espresso il suo pensiero, che male c’è ?” o anche: “Esprimere una opinione non è sparare a zero è essere onesti e chiari e non omertosi e banali.”.

LA POLEMICA – C’è chi osserva: “Cercate sempre finto buonismo.. Meglio opinioni sincere che prese in giro, ma d’altronde basta sparare a 0 sul Milan o sui suoi giocatori..non avendo argomenti tecnici a supporto” oppure: “Ha semplicemente detto che prima era più costretto tatticamente mente ora con Pioli è più libero, se questo è “sparare a zero”…”.

I PARAGONI – Infine c’è chi vede parallelismi con la Juve: “Ronaldo lo ha fatto su Allegri” o anche: “Poi ci sono quelli che esaltano un allenatore per non parlare male del precedente… Parlo di Sarri che giocatori della Juve dicono con Sarri ci divertiamo… Per non dire Allegri noioso”.

SPORTEVAI | 02-11-2019 08:55