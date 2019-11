Milan, Palmeri attacca: “Non merita più neanche la nazionale”

È l’ora dei processi in casa Milan. Come contro il Lecce, la squadra di Pioli compie qualche piccolo passo in avanti sul piano del gioco, ma su quello dei risultati ne fa due indietro: la dolorosa sconfitta contro la Lazio complica ancora di più la situazione di classifica dei rossoneri e c’è chi, forse con troppo allarmismo, sul web comincia a pronunciare la parola serie B.

IMPUTATO ROMAGNOLI. Stavolta sul banco degli imputati c’è la difesa e quello che dovrebbe essere il leader del reparto arretrato rossonero, Alessio Romagnoli. Tra i più critici nei confronti del difensore il giornalista Tancredi Palmeri, che su Twitter ha dedicato ben due post alla prestazione del difensore del Milan.

“Certo che su entrambi i gol presi dal Milan, davvero terribile Romagnoli – twitta Palmeri -: si muove malissimo a scalare, ed è lentissimo a recuperare. E dovrebbe essere tra quei 2-3 che trascinano gli altri”.

Il giornalista mette dunque in discussione non solo la prestazione del difensore, ma anche le sue capacità di leadership in campo. Palmeri risponde anche ad un follower che intendeva scagionare Romagnoli in occasione del gol partita di Correa.

“Sul primo gol sì – scrive Andirivieni dando ragione solo in parte a Palmeri -, sul secondo si è allargato per ricevere da Duarte di testa… che invece l’ha rimessa in mezzo, a quel punto era già in ritardo”.

Il giornalista, però, non condivide: “ma erano anche prima della trequarti, reagisce da bradipo, oltre al fatto che prima si è allargato troppo e poi fa malissimo la diagonale”.

FUORI DALLA NAZIONALE. Successivamente Palmeri torna sull’argomento inserendo nella sua riflessione le ambizioni in Nazionale di Romagnoli. Uno che, insieme ad altri due azzurri non particolarmente brillanti in questo momento, non meriterebbero di vestire la maglia dell’Italia.

“Romagnoli, Bernardeschi e Florenzi sono tre che per prestazioni rischierebbero di perdere la convocazione – il tweet di Palmeri -, ma per militanza difficilmente Mancini li escluderà, a meno proprio di disastri totali”.

