Milan, Paquetà ha preso una decisione

L'impatto di Paquetà con il mondo Milan era stato molto positivo dopo essere sbarcato in rossonero nel gennaio 2019. Poi, però, tra le difficoltà della squadra e una vistosa flessione nel rendimento, il brasiliano ha finito anche per perdere il posto in squadra e negli ultimi mesi si è anche parlato di una possibile cessione.

Juventus e soprattutto Fiorentina i club interessati, ma il giocatore ha smentito seccamente l'ipotesi di essere ai saluti con il Diavolo parlando a chiare lettere durante una diretta Instagram: "Il Milan per me significa la mia nuova casa, è sempre stata la mia squadra italiana preferita. Spero di essere sempre molto felice qua, darò sempre il mio massimo per vincere con questa squadra storica" ha detto l'ex Flamengo.

"La prima volta che sono andato a San Siro è stato incredibile, un momento unico in questo stadio storico e con la maglietta del Milan – ha aggiunto – Il mio primo goal in rossonero è stato molto significativo per me, anche per il periodo in cui l'ho fatto e per tutto quello che stava succedendo"

SPORTAL.IT | 12-05-2020 20:15