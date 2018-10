Milan-Paquetà, passi avanti

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', Leonardo avrebbe incontrato Eduardo Uram, agente di Lucas Paquetà, obiettivo del club rossonero.

Durante l'incontro pare che il procuratore abbia riportato la richiesta del Flamengo per lasciar partire il talento brasiliano: cinquanta milioni di euro, una cifra non indifferente per un giocatore che ha appena compiuto 21 anni.

Su Paquetà ci sarebbero anche Paris Saint Germain e Barcellona ma il Milan è in pressing da tempo e, secondo alcune indiscrezioni, Leonardo avrebbe incaricato Kakà di tenere i contatti con la famiglia del giocatore, così da poter discutere con il Flamengo in una posizione di vantaggio.

In questa stagione il centrocampista classe 1997 ha disputato trenta partite, mettendo la firma su sette gol e quattro assist tra campionato e Coppa Libertadores.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo con caratteristiche tecniche notevoli, che possano pareggiare la quantità di Kessie e Bakayoko. Nelle ultime settimane si sono fatti i nomi di Melegoni e Barella ma Paquetà potrebbe battere la concorrenza e approdare a Milano già a gennaio.

SPORTAL.IT | 06-10-2018 13:40