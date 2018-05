Milan paralizzato dal no dell'Uefa: tutti i big a rischio mercato

Il secondo schiaffo in pochi mesi dell'Uefa al Milan condiziona pesantemente anche il mercato estivo dei rossoneri. Il no al Settlement Agreement ha stravolto i piani dei dirigenti meneghini, che non si aspettavano la mazzata arrivata a Nyon e sono convinti che la sentenza sia troppo dura.

Le operazioni di mercato sono al momento frenate: le uniche certezze per ora sono gli arrivi a parametro zero di Pepe Reina dal Napoli e di Ivan Strinic dalla Sampdoria, oltre a quello possibile di Milan Badelj, sempre a zero, dalla Fiorentina. Il ds Mirabelli è costretto a sospendere tutte le altre trattative in entrare, in attesa della sentenza.

Resta tutto nel limbo fino al 15 giugno, il giorno del "processo" al club rossonero. In caso di esclusione dalle coppe, le difficoltà sarebbero rappresentate dal convincere alcuni giocatori di primo piano della rosa a rimanere a Milanello, in particolare Suso (corteggiato dal Napoli), Donnarumma (le tensioni con Raiola aumenteranno), Bonaventura, Romagnoli e Bonucci. Inoltre, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, stanno emergendo frizioni tra Marco Fassone e Yonghong Li: quest'ultimo chiede conto dei risultati all'amministratore delegato, secondo cui la proprietà cinese non ha preso seriamente in considerazione le offerte di rifinanziamento presentate in questi mesi.

Fassone, che è pronto a rivolgersi al Tas di Losanna in caso di esclusione dall'Europa League, ha commentato così il no della Federazione Europea: "C'è sorpresa e molta amarezza. Mi attendevo la Uefa ci offrisse un settlement agreement. Da quando Fair Play Finanziario è in vigore è sempre stato offerto in situazioni analoghe a quelle del Milan, solo ad una società russa di non primissimo livello non è stato offerto. Il voluntary agreement non ci è stato consentito a novembre perché la commissione riteneva opportuna la garanzia bancaria da 165 milioni da parte della holding. La Uefa ora però non ci concede il settlement per il fatto che la holding non abbia rifinanziato il debito con Elliott getta delle nubi sul futuro della società. Ma questa ipotesi non tiene conto della nostra proposta di sentire il nostro finanziatore che è Elliott che ha garantito anche per scritto una continuità dell’azienda, ma anche ai continui adempimenti della proprietà del Milan come gli aumenti di capitale che sono stati versati con regolarità, ci sono rimasto male francamente, il dossier che dovevamo fare l’abbiamo fatto, poi ci sono dubbi che riguardano altri aspetti. Da domani mattina parte l’analisi del dispositivo da parte dei nostri legati, averci deferito rappresenta un danno importante sotto il profilo dell’immagine, valuteremo con grandissima attenzione.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 09:00